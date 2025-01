Giannis Antetokounmpo faz alerta ao Bucks após mais uma derrota

O Milwaukee Bucks se vê como um candidato ao título. Mas, apesar da grande reação na temporada, o time precisou encarar um fato incômodo nesse domingo. A equipe perdeu para o New York Knicks por 34 pontos de vantagem e, assim, segue sem vitórias contra o TOP 3 do Leste. São sete jogos e sete reveses. Por isso, após a derrota, Giannis Antetokounmpo ligou o sinal de alerta no Bucks.

“Nós não vencemos Boston nessa temporada, bem como Cleveland. E, como vimos hoje, seguimos sem vencer o Knicks também. Essas são as três melhores equipes do Leste e fomos péssimos em todas essas partidas. Então, a gente precisa se reorganizar. Temos que acertar os nossos problemas. É simples assim”, cobrou o MVP da liga, depois da derrota por 140 a 106.

O Bucks iniciou a temporada com só duas vitórias em dez jogos. Ou seja, queira ou não, o time está em uma situação confortável agora. Mas, pelo status e custo do elenco, um recorde de 20 vitórias em 37 derrotas não basta. E Antetokounmpo concorda com uma cobrança em alto nível. A equipe já conseguiu a melhora que precisava. Agora, deve ir atrás daquela que deseja.

Publicidade

“Certamente, somos um time bem melhor do que em novembro. Bem melhor. Provamos isso, pois jogamos bom basquete por um longo período. Mas, quando a gente encara os melhores, precisamos trabalhar melhor também. Temos que estar à altura dos desafios, pois eles não vão dar a vitória para nós. Temos que entrar em quadra e conquistá-la com merecimento”, cravou o craque grego.

Leia mais sobre Giannis Antetokounmpo

Não é bem assim

Mas nem todo mundo concorda com a visão alarmista do astro do time. Damian Lillard, por exemplo, encarou a derrota do Bucks com menos senso de urgência do que Giannis Antetokounmpo. Durante uma temporada de 82 jogos, há noites em que as coisas não funcionam e o placar fica feio. O armador crê que, acima de tudo, o que importa é tirar lições de cada um dos resultados negativos.

Publicidade

“Em Portland, houve um ano em que perdemos todos os jogos da temporada contra o Thunder. Então, chegou os playoffs e os eliminamos. Nós não vencemos nenhum dos times do topo do Leste. Mas só temos que manter o foco e entender as razões. Ver o contexto, fazer os ajustes e seguir em frente. Às vezes, essas coisas são tão simples quanto parecem”, ponderou o veterano.

Lillard sabe que a contagem de vitórias e derrotas é “soberana” na NBA. Mas lembrou que as duas derrotas para Cavaliers e Celtics ocorreram por uma pequena margem de pontos. Ou seja, o time competiu. “É um fato que não vencemos nenhum desses três ainda. Mas acho que você precisa assistir aos jogos e ver como aconteceu. Afinal, tudo tem um contexto”, finalizou.

Publicidade

Matchup

O Bucks, por enquanto, perdeu todos os jogos contra os times do TOP 3 do Leste. Mas o Knicks representa um problema particular. Os jogos contra Celtics e Cavaliers, como já citado por Lillard, foram parelhos. No entanto, os nova-iorquinos derrotaram Milwaukee duas vezes por uma diferença combinada de 56 pontos. O técnico Doc Rivers admite que esse pode ser um matchup problemático para a equipe.

“Nós fomos incríveis na defesa nos últimos jogos, mas fomos péssimos hoje. E acho que, no ataque, o alto aproveitamento esconde uma atuação bem ruim também. A verdade é que o Knicks nos derrotou duas vezes com grande vantagem, então tem algo errado aí. Não existem coincidências nessa liga. Existe algo que precisamos descobrir”, indicou o veterano treinador.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Publicidade

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA