Giannis Antetokounmpo detona NBA por rodada de Natal

Giannis Antetokounmpo está irritado com a NBA por causa da rodada de Natal. Em entrevista para o repórter Eric Nehm, do portal The Athletic, o astro grego detonou a liga por ter deixado o time dele, Milwaukee Bucks, de fora da data especial. Nos últimos x anos, o time de Wisconsin esteve em quadra durante o Natal. Na última semana, Giannis ajudou o Bucks a conquistar o título da segunda edição da Copa NBA.

Acima de tudo, o ala-pivô não entende o motivo da exclusão do Bucks. De acordo com Giannis Antetokounmpo, um time com dois astros como ele e Damian Lillard deveria ter mais moral com a NBA na rodada de Natal. Vale lembrar que ambos foram titulares no último All-Star Game. Em 2023/24, o Bucks fez a terceira melhor campanha do Leste, mas caiu logo na primeira rodada dos playoffs. Ou seja, esse fracasso na pós-temporada foi fundamental para o time ter sido “esquecido” da rodada de Natal.

“Temos dois dos titulares do All-Star Game… Dame ganhou o MVP. Além disso, ele venceu o concurso de três pontos. Talvez isso não tenha nada a ver… Acredito que fomos um dos melhores times do Leste no ano passado. Talvez não este ano, tudo bem. Mas, por que não jogamos no Natal? É por sermos de um mercado pequeno? Enfim, acho que há um algoritmo na NBA que escolhe qual equipe terá mais atenção, mais audiência naquele dia”, desabafou o camisa 34.

Publicidade

Tradicionalmente, a rodada de Natal da NBA conta com times de apelo popular. Além disso, elencos de qualidade e um astro em evidência são fatores que contribuem para a escolha da liga. Neste ano, por exemplo, o San Antonio Spurs vai jogar na data. O motivo é simples: o talento geracional Victor Wembayama.

Leia mais sobre Giannis Antetokounmpo!

Figurinhas carimbadas da rodada especial, nos últimos anos, Los Angeles Lakers e Golden State Warriors combinam apelo midiático com a presença de ícones como LeBron James e Stephen Curry. Maior vencedor da NBA, e atual campeão, o Boston Celtics não poderia ficar de fora do Natal.

Publicidade

Já o New York Knicks, que está de volta aos seus melhores dias, tem o maior mercado da liga como facilitador. Além disso, Phoenix Suns, Denver Nuggets e Philadelphia 76ers são times com superastros. O primeiro com a dupla Devin Booker e Kevin Durant. O time do Colorado, por sua vez, tem o atual MVP da liga, Nikola Jokic. Já o Sixers tem Joel Embiid e Paul George.

Dallas Mavericks e Minnesota Timberwolves também estarão presentes na rodada de Natal deste ano. Os times fizeram ótimas campanhas, em 2023/24, e ainda contam com jovens astros como Luka Doncic e Anthony Edwards.

Além dos Bucks de Giannis Antetokounmpo, um time que teria condições de estar na rodada de Natal da NBA é o Oklahoma City Thunder. Afinal, o time fez a melhor campanha do Oeste, na última temporada, tem um candidato a MVP (Shai Gilgeous-Alexander) e está no topo da conferência mais uma vez. Mas, assim como Milwaukee, Oklahoma City é um mercado pequeno na liga.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA