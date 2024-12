Bobby Portis: “Giannis Antetokounmpo nunca jogou tão bem quanto agora”

Bobby Portis ganhou um alívio na carreira em 2020, depois da troca que o transformou em companheiro de time de Giannis Antetokounmpo. Afinal, o ala-pivô estava entre os vários jogadores que tentavam marcar o craque do Milwaukee Bucks na época. Ambos atuam juntos desde então e até já foram campeões da NBA juntos. Por isso, com essa vivência de colega e rival, ele garante que o grego joga o seu melhor basquete hoje.

“Eu estou na quinta temporada atuando ao lado de Giannis. Foram centenas de partidas juntos, pois já estou há alguns anos em Milwaukee. É incrível ver como o seu jogo vem evoluindo ao longo do tempo. Acho que ele atinge um novo nível a cada campanha que nós dividimos a quadra. Posso dizer que nunca o vi jogar tão bem quanto agora”, analisou o principal reserva da franquia.

As ótimas atuações de Antetokounmpo na temporada, a princípio, têm um “ingrediente” inesperado. O astro sempre foi conhecido por não ser um chutador, mas surge com um alto volume na média distância. É o quarto jogador com maior média de arremessos no chamado midrange, convertendo respeitáveis 46,1% deles. Portis crê que isso serve, antes de tudo, para contrariar quem diz que o colega não se aprimora.

“Quando cheguei a Milwaukee, Giannis não tentava tantos arremessos. Mas, quando se esforça e trabalha em sua técnica, o desenvolvimento acontece. Por isso, eu acho bem legal que esteja virando um tipo de ‘assassino’ na média distância. Sabemos que pode entrar no garrafão quando quiser, mas ver a expansão do seu jogo é algo fantástico”, contou o pontuador.

Na disputa

O Milwaukee Bucks teve um começo de temporada bem ruim, depois de perder oito dos primeiros dez jogos. Bobby Portis admite que a reação do time veio, em particular, das mãos de Giannis Antetokounmpo. A equipe venceu nove das 12 partidas mais recentes, com três triplos-duplos e oito atuações de 30 pontos do grego. Para Portis, o terceiro prêmio de MVP do colega precisa estar em consideração.

“Eu creio que, se a temporada acabasse agora, Giannis teria que ser o favorito para ser MVP da liga. É claro que Nikola Jokic é o que é, então vai ser incrível. Mas sei como a imprensa pode se cansar de votar no mesmo jogador várias vezes e buscar novidade. Com isso, acho que Giannis ganha força. Ele está na disputa, certamente”, projetou o veterano ala-pivô.

Antetokounmpo acumula médias de 32,5 pontos, 11,6 rebotes e 6,2 assistências nessa temporada. É a maior marca de pontuação, aliás, da sua carreira. “Hoje, Giannis é o cestinha da liga e está entre os cinco maiores reboteiros. Tudo isso enquanto converte quase 62% dos seus arremessos. Não há dúvidas de que Giannis tem que estar nessa discussão”, concluiu Portis.

Terceiro MVP

É claro que o grande objetivo de Antetokounmpo, assim como Portis, é ser campeão da NBA mais uma vez. Reconduzir, então, o Bucks ao topo. Mas o astro do time não tenta esconder que a chance de ser eleito jogador mais valioso da liga pela terceira vez está em sua cabeça. O ala falou sobre o tema em entrevista recente ao site Yahoo! Sports.

“Eu quero estar entre os candidatos ao prêmio, pois isso significa que ajudei o meu time e nos consolidei na competição. Além disso, definitivamente, isso seria algo para trazer lágrimas para os meus olhos. Então, não vou mentir, gostaria de ganhar mais uma vez. Significaria muito para mim”, admitiu o futuro integrante do Hall da Fama.

