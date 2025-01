Giannis Antetokounmpo bate recorde de Kareem Abdul-Jabbar no Bucks

Giannis Antetokounmpo segue batendo recordes do Milwaukee Bucks e agora superou Kareem Abdul-Jabbar, na última quarta-feira (8). O astro, que levou o time ao seu segundo título, 50 anos depois do que o histórico pivô ganhou em 1971, segue aumentando ainda mais a sua história na franquia. Além disso, foi coroado com mais uma vitória ao superar o San Antonio Spurs de Victor Wembanyama.

O grego anotou 25 pontos, 16 rebotes e oito assistências na vitória sobre a franquia texana. Então, este foi seu 432° duplo-duplo na carreira. Como resultado, Giannis Antetokounmpo deixou Kareem Abdul-Jabbar, com 431 pelo Bucks, para trás. O lendário pivô chegou a uma quantia muito maior ao fim da carreira, mas deixou Milwaukee para ir ao Los Angeles Lakers, onde fez parceria épica com Magic Johnson.

Com isso, ele também se tornou apenas o sexto jogador da história da NBA a liderar uma franquia em duplos-duplos e triplos-duplos ao mesmo tempo. Os outros são: Oscar Robertson (Sacramento Kings), Magic Johnson (Los Angeles Lakers), Kevin Garnett (Minnesota Timberwolves), LeBron James (Cleveland Cavaliers) e Nikola Jokic (Denver Nuggets).

O ano de Antetokounmpo tem sido espetacular. Suas médias são de 31.3 pontos, 11.8 rebotes, 6.2 assistências e 1.4 toco em 35 minutos por partida. Enquanto isso, tem aproveitamento de 59% nos arremessos de quadra.

Aliás, ao longo da campanha de 2024/25 ele evoluiu em arremessos de meia distância. O grego tem sido muito eficiente nessa área. Isso, portanto, aumenta seu arsenal ofensivo, enquanto também registra seu segundo ano seguido com seis ou mais assistências.

E Antetokounmpo está prestes a bater uma outra marca de Kareem. Esta, que está relacionada justamente aos passes decisivos.

No duelo contra o Spurs, o camisa 34 registrou seu 72° jogo da carreira com pelo menos 25 pontos, 15 rebotes e cinco assistências. O pivô teve 73 ao longo de sua carreira. Essas são as duas maiores marcas da NBA nos últimos 50 anos. Se continuar neste ritmo, o ídolo deve atingir o feito.

Além de estar na disputa corrida para o MVP da temporada, Antetokounmpo é o jogador mais votado para o All-Star Game atualmente. O ala-pivô recebeu mais de 2.7 milhões de votos até aqui. Os outros únicos jogadores com mais de dois milhões de votos são Nikola Jokic e Jayson Tatum, que estão na casa de 2.2 milhões.

Agora, o foco está em buscar as posições mais altas do Leste com Milwaukee. A equipe até passou por uma pequena oscilação desde que venceu a Copa da NBA, mas vem de sua melhor vitória desde então. Assim, o confronto direto contra o Orlando Magic, nessa sexta-feira (10), será determinante para entrar ou não na zona de mando de quadra da conferência.

