Bobby Portis revela mentira de Giannis Antetokounmpo para imprensa

Bobby Portis e Giannis Antetokounmpo viraram bons amigos depois de vários anos como colegas no Milwaukee Bucks. E, por isso, sabem quando um ou outro está brincando. Ou falando algo só por falar. O ala-pivô teve essa sensação quando viu o craque da franquia revelar que tem planos de ser técnico no futuro. Ele não tem dúvidas: o duas vezes MVP da liga quis “zoar” a imprensa.

“Eu estou avisando adiantado que isso é mentira, cara. É a maior mentira. Giannis sabe como a mídia funciona, então só está falando o que querem ouvir. Ele sabe como fazer essas coisas circularem, mas é mentira. Eu aposto com vocês que isso é besteira. Esse cara nem pensa em ser treinador, aliás”, cravou o jogador, aos risos, em entrevista à FanDuel TV.

Portis sabe que, a princípio, todos querem que os grandes jogadores sigam envolvidos com o esporte quando se aposentam. E, de fato, a maioria deles costuma seguir. Mas ele crê que Antetokounmpo vai ser uma exceção. O astro tem uma postura reservada sobre a vida pessoal e aparece pouco fora das quadras para um atleta de elite. Por isso, a aposta do ala-pivô é que o colega vai “sumir”.

Publicidade

“Assim que aposentar, Giannis vai para algum lugar isolado da Grécia. Vai levar os seus 100 filhos para um lugar bem legal e, assim, viver só na tranquilidade. Vai ser um caso tipo Tim Duncan, sabe? Todo mundo se pergunta onde ele está, pois não temos notícia. Nós não vemos Tim por aí e, da mesma forma, não vamos ver Giannis quando parar”, previu o atleta de 29 anos.

Leia mais sobre Giannis Antetokounmpo

Desejo antigo

Apesar de Bobby Portis não crer, Giannis Antetokounmpo já fala sobre a possibilidade de ser técnico há algum tempo. Tudo começou no jogo festivo das celebridades do All-Star Weekend do ano passado. O ala foi o treinador do time de Dwyane Wade, que venceu a partida por 81 a 78. Mas, acima da vitória, o que chamou a atenção foi a postura enérgica do craque à beira das quadras.

Publicidade

“Eu estava envolvido com a partida porque quero vencer sempre. E, depois que parar de jogar, quero ser técnico. Muita gente não conhece esse meu lado e desejo, mas tenho a intenção de ser um treinador. É o que realmente quero ser. Isso é um pouco difícil, pois não tenho controle sobre isso. Mas é o que quero fazer”, cravou um dos maiores jogadores da história do Bucks.

Antetokounmpo, no entanto, entende que a transição não vai ser fácil. As experiências que já teve como técnico, mesmo que divertidas, mostraram como essa mudança de carreira é dura. “Eu conheço o jogo, então você quer entrar lá dentro e resolver tudo. Afinal, sei como é o basquete. Pode ser um pouco complicado ‘virar a chave’, mas ser técnico é um desejo em mim”, refletiu.

Publicidade

Contradição

A teoria de Portis acha apoio em declarações do próprio Antetokounmpo em um passado recente. O ala já disse que quer levar a postura discreta na vida pessoal para a carreira pós-basquete. Ou seja, planeja sair dos holofotes assim que pendurar as basqueteiras. Ele contou, antes de falar em ser técnico, que queria viver uma vida muito tranquila e não ser reconhecido por ninguém.

“Quando me aposentar, eu quero desaparecer do mapa. Quero ir para um lugar em que ninguém me conheça, por exemplo. Estive na Suécia há uns dois anos e eu adorei, pois ninguém me conhecia. Não tinha uma pessoa sequer correndo atrás de mim e coisa do tipo. Vejo caras como Michael Jordan e Magic Johnson que todos reconhecem e não sei se consigo viver assim”, desabafou o craque.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Publicidade

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA