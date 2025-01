Giannis Antetokounmpo e Jalen Green são os melhores da semana na NBA

A NBA anunciou nessa segunda-feira (20) que Giannis Antetokounmpo e Jalen Green foram eleitos os melhores jogadores da 12a semana dessa temporada. As escolhas são relativas às conferências Leste e Oeste, de forma respectiva. O craque do Milwaukee Bucks ganhou a honraria pela 25a vez na carreira. O ala-armador do Houston Rockets, por sua vez, foi premiado pela segunda vez.

Antetokounmpo, para começar, comandou o Bucks a vitórias nas quatro partidas que disputou. O astro registrou médias de 32,0 pontos, 12,5 rebotes e 6,5 assistências nesse período. Além disso, converteu quase 67% dos seus arremessos de quadra e cobrou 12 lances livres por jogo. O curioso é que, embora tenha ótimas marcas, o grego ainda não acertou nenhum tiro de longa distância desde a virada do ano.

Antetokounmpo lidera o Bucks em uma reviravolta na temporada, depois de um começo ruim de campanha. “Eu estou feliz com o nosso desempenho, pois o time ‘abraçou’ esse desafio. Mas ainda há mais uns dez jogos antes do Jogo das Estrelas. Estou bem animado com a nossa situação, mas não podemos baixar a intensidade”, avaliou o duas vezes MVP da liga.

Green, enquanto isso, levou o Kings a resultados positivos em três de quatro jogos da semana. O ala-armador anotou 32,5 pontos, 3,5 rebotes e 3,5 assistências. Ele acertou quase 61% dos arremessos de quadra no período, incluindo 19 de 30 tentativas de três pontos. E, por fim, fez a sua melhor marca da temporada ao anotar 42 pontos no triunfo contra o Memphis Grizzlies.

Essa é a primeira temporada realmente vencedora da carreira de Green com o Rockets. Os últimos anos marcaram uma jornada difícil, mas, agora, colhe os resultados. “Eu cresci muito nesse período. Passei a confiar nos meus companheiros, antes de tudo. Mas também aprendi a tentar os arremessos certos e não jogar qualquer bola para cima”, admitiu o pontuador.

Outras menções

Além de Giannis Antetokounmpo e Jalen Green, outros 15 jogadores foram citados na 12a votação da temporada. A lista inclui sete atletas já eleitos para All-Star Games na carreira.

Onyeka Okongwu (Hawks), LaMelo Ball, Mark Williams (Hornets), Darius Garland (Cavaliers), Pascal Siakam, Myles Turner (Pacers) e Damian Lillard (Bucks) foram lembrados pelos votantes no Leste.

Enquanto isso, no Oeste, ganharam menções: Jamal Murray (Nuggets), James Harden, Norman Powell, Ivica Zubac (Clippers), Trey Murphy (Pelicans), Shai Gilgeous-Alexander (Thunder), Devin Booker (Suns) e Scoot Henderson (Blazers).

