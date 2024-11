Franz Wagner e De’Aaron Fox são os melhores da semana na NBA

A NBA confirmou nessa segunda-feira (18) que Franz Wagner e De’Aaron Fox foram eleitos os melhores jogadores da quarta semana dessa temporada. As escolhas são relativas, respectivamente, às conferências Leste e Oeste. O ala do Orlando Magic recebeu o prêmio pela primeira vez na carreira, enquanto o craque do Sacramento Kings foi premiado pela sexta vez.

Wagner, em primeiro lugar, comandou o Magic a vitórias nos três jogos que disputou no período. O alemão registrou médias de 30,7 pontos, 7,3 rebotes, 5,7 assistências e 2,0 roubos de bola. Além disso, só cometeu três desperdícios de posse em 110 minutos em quadra. Ele teve as suas três atuações de maior pontuação na campanha durante essa semana.

Wagner assumiu maior protagonismo no time depois da lesão do astro Paolo Banchero. “Franz aceitou o desafio e todos aqui notaram isso. Vemos como trabalha a cada dia de treino, então ele não mudou nada. Ser esse garoto trabalhador é importante em nível pessoal porque, no fim das contas, é simplesmente quem é. Esse é Franz”, elogiou o técnico Jamahl Mosley.

Publicidade

Leia mais sobre De’Aaron Fox

Fox, por sua vez, conduziu o Kings a resultados positivos em dois de quatro duelos da semana. O craque anotou 40,5 pontos, 4,5 rebotes, 7,3 assistências e 2,0 roubos de bola por noite. Ele converteu mais de 57% dos seus arremessos não só de quadra, mas longa distância também. Por fim, cobrou mais de dez lances livres por partida nesse período com aproveitamento acima dos 80%.

O armador anotou 109 pontos na soma das partidas contra Minnesota Timberwolves e Utah Jazz, em noites seguidas. Assim, virou o terceiro atleta da história da liga a ter tamanha pontuação em um back-to-back. Os outros dois jogadores foram lendas da NBA: Kobe Bryant e Wilt Chamberlain.

Publicidade

Outras menções

Além de Franz Wagner e De’Aaron Fox, outros 14 jogadores foram citados na votação da segunda semana da temporada. A lista é pesada, pois inclui nove atletas já eleitos para All-Star Games na carreira.

Dyson Daniels (Hawks), Jayson Tatum (Celtics), Darius Garland, Donovan Mitchell (Cavaliers), Cade Cunningham (Pistons), Giannis Antetokounmpo (Bucks) e Karl-Anthony Towns (Knicks) foram lembrados pelos votantes no Leste.

Enquanto isso, no Oeste, ganharam menções: Stephen Curry (Warriors), Alperen Sengun (Rockets), LeBron James, Anthony Davis (Lakers), Shai Gilgeous-Alexander, Jalen Williams (Thunder) e Shaedon Sharpe (Blazers).

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Publicidade

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA