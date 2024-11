Franz Wagner “acorda” e supera 44 pontos de LaMelo Ball

Em um jogo brigado, o Orlando Magic superou o Charlotte Hornets, nesta segunda-feira (25), por 95 a 84. O partida marcou o duelo de Franz Wagner e LaMelo Ball, que lideraram suas equipes. O alemão foi decisivo, sobretudo no último quarto. Ao todo, foram 21 pontos, sendo 13 apenas no período final. Enquanto isso, o armador do Hornets terminou com 44 pontos.

LaMelo Ball ainda flertou com um triplo-duplo ano distribuir nove assistências e pegar sete rebotes. Wagner, por sua vez, vive grande fase. Sem Paolo Banchero lesionado, ele chamou a responsabilidade do Magic. Prova disso é que nas últimas dez partidas, ele tem médias de 27.6 pontos e sete assistêncas. Neste período, Orlando soma nove vitórias e apenas uma derrota.

Apesar de uma grande sequência positiva recente, Orlando sofria para pontuar ao longo de toda a noite. A equipe chegou ao último quarto com apenas 58 pontos marcados. O aproveitamento de arremessos até ali era de apenas 24.3%. Isso inclui 17.6% para três pontos.

Wagner acompanhava o ritmo do resto do time. Em uma fases incrível, assumindo a liderança e protagonismo do time nas últimas partidas, ele vinha tendo seu pior desempenho em algum tempo. O ala tinha apenas oito pontos marcados nos três primeiros quartos com 12 tentativas de arremesso. Ele também não conseguia dar ritmo ao time com seus passes.

Mas tudo mudou no período final. O técnico do Magic, Jamahl Mosley, colocou seus jogadores que tinham melhor ritmo ofensivo por quase todo o período, em uma rotação que incluía Cole Anthony, Mo Wagner, Jonathan Isaac e Jett Howard.

Assim, o Magic anotou 37 pontos no período final. Wagner, aliás, acertou todos os cinco arremesso tentados, incluindo duas bolas de três decisivas, e ainda distribuiu quatro assistências para os companheiros. Isaac fez nove pontos no quarto, Anthony conseguiu mais sete e Mo Wagner fez cinco. Os quatro lideraram o caminho para a virada. Afinal, até ali o controle do jogo era de Charlotte.

E era em grande parte por conta de LaMelo Ball. O armador teve uma atuação brilhante. Diferente do restante do time. Por exemplo, todos os outros jogadores somaram apenas 40 pontos. Ou seja, quatro a menos do que o jovem astro sozinho. Brandon Miller foi responsável por 20 deles.

O armador acertou 17 dos 31 chutes que o time converteu ao longo da partida. Isso também inclui, aliás, quatro das sete bolas de fora da equipe. Além disso, coletou nove rebotes e distribuiu sete assistências em seus 39 minutos na quadra.

Mas o problema principal do Hornets na partida, também teve haver com ele. Foram incríveis 26 erros de ataque. Um número terrível, afinal o time só deu 14 assistências coletivas e cedeu 33 pontos ao rival nesses desperdícios de bola. Ball cometeu sete desses erros.

Apesar de conseguir liderar grande parte da partida, Charlotte jamais abriu mais do que oito pontos de vantagem. Mesmo com o ritmo muito ruim de Orlando. Por fim, o incrível último quarto de Franz Wagner superou mais uma atuação forte de LaMelo Ball.

Por fim, o armador do Hornets acumula 94 pontos nos últimos dois duelos. No entanto, foi derrotado em ambos.

