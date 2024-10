Finais da WNBA 2024 começam nesta quinta; veja onde assistir

As finais da WNBA 2024 começam nesta quinta-feira (10) e o Jumper Brasil traz todos os detalhes da decisão, como por exemplo, onde assistir aos jogos. As equipes que fizeram as melhores campanhas da fase regular vão disputar o título da temporada. Desse modo, New York Liberty e Minnesota Lynx se enfrentam nas finais pela primeira vez na história. A ESPN 3 fará a transmissão do jogo 1, com narração de Vinícius Moura e comentários de Helen Luz.

Sensação da temporada, o Liberty disputará sua sexta final do torneio para tentar o título inédito. Além de possuir um elenco de qualidade, a equipe terá a vantagem no mando de quadra. Ou seja, em uma série melhor de cinco jogos, vai disputar três em sua casa. Aliás, os dois primeiros confrontos vão ocorrer no Barclays Center, em Nova Iorque.

A armadora Sabrina Ionescu e a ala-pivô Breanna Stewart são as principais jogadoras do Liberty. Recentemente, ambas se sagraram campeãs olímpicas pela seleção dos EUA em Paris. Na primeira rodada dos playoffs, a equipe novaiorquina varreu o Atlanta Dream.

Mas, a grande expectativa ficou por conta das semifinais, já que o Liberty teria pelo frente o atual bicampeão da WNBA. Mesmo assim, o time treinado por Sandy Brondello não tomou conhecimento do Las Vegas Aces e fechou a série em 3 a 1. Para muitos analistas da liga, esse duelo foi uma final antecipada.

Além disso, o Liberty chega às finais da WNBA pela segunda temporada seguida. Afinal, em 2023 viu o título escapar para o Aces. A franquia foi comprada em 2019 pela empresária Clara Wu Tsai, esposa de Joe Tsai, dono do Brooklyn Nets, e que tem investido em atletas e estrutura para o crescimento da equipe feminina.

O Lynx, por sua vez, fez a segunda melhor campanha da temporada regular. Liderado pela ala-pivô Napheesa Collier, o time de Minnesota vai tentar o seu quinto título da WNBA. No comando do Lynx desde 2010, a lendária técnica Cheryl Reeve levou o time às quatro conquistas (2011, 2013, 2015 e 2017).

Nos playoffs, o Lynx varreu o Phoenix Mercury na primeira rodada. Já nas semifinais, a classificação só veio após a disputa de cinco jogos contra o Connecticut Sun.

Por fim, vale dizer que Liberty e Lynx se enfrentaram três vezes na temporada regular. O detalhe é que o time de Minnesota levou a melhor em dois duelos. Um dos triunfos, aliás, foi em pleno Barclays Center. Portanto, a promessa é de uma série equilibrada, com uma boa possibilidade do título ser decidido apenas no jogo 5.

Onde assistir: todos os jogos das finais da WNBA 2024 serão exibidos pela ESPN 3. Além disso, os duelos poderão ser vistos pelo League Pass da liga.

Popularidade da WNBA

A decisão entre as duas equipes marca o final de uma temporada especial para a WNBA, que viu sua popularidade bater recordes em 2024. A considerar as transmissões da ESPN nos Estados Unidos, a audiência teve um aumento de 170% em relação ao ano anterior. Dessa forma foi a temporada mais assistida na história do canal.

Nas cadeiras dos ginásios americanos, mais números impressionantes. Afinal, o público passou de 2,3 milhões de pessoas. Portanto, um aumento de 48% em relação à temporada anterior. Todas as 12 franquias da liga registraram aumento nas arquibancadas de pelo menos dois pontos porcentuais.

Além disso, a WNBA também anunciou uma série de crescimentos da liga, como venda de produtos na loja online (601%), usuários no app oficial (252%) e até mesmo número de votantes para o All-Star Game (538%). Nas redes sociais, os vídeos da WNBA quadruplicaram as visualizações e chegaram a dois bilhões ao longo do ano.

New York Liberty (32-8)

Playoffs 2024: eliminou Atlanta Dream (2-0) e Las Vegas Aces (3-1)

Time-titular: Sabrina Ionescu (PG), Betnijah Laney (SG), Leonie Fiebich (SF), Breanna Stewart (PF) e Jonquel Jones (C)

Principais reservas: Courtney Vandersloot (PG), Kayla Thornton (SG/SF) e Kennedy Burke (SG/SF)

Destaques: Sabrina Ionescu e Breanna Stewart

Técnica: Sandy Brondello

Minnesota Lynx (30-10)

Playoffs 2024: eliminou Phoenix Mercury (2-0) e Connecticut Sun (3-2)

Time-titular: Courtney Williams (PG), Kayla McBride (SG), Bridget Carleton (SF), Napheesa Collier (PF) e Alanna Smith (C)

Principais reservas: Natisha Hiedeman (PG/SG), Cecilia Zandalasini (SF/PF) e Myisha Hynes-Allen (PF/C)

Destaque: Napheesa Collier e Courtney Williams

Técnica: Cheryl Reeve

Finais da WNBA 2024 – Onde assistir

10/10 (quinta-feira)

Jogo 1 das finais – Minnesota Lynx x New York Liberty – 21h (ESPN 3 / WNBA League Pass)

13/10 (domingo)

Jogo 2 das finais – Minnesota Lynx x New York Liberty – 16h (ESPN 3 / WNBA League Pass)

16/10 (quarta-feira)

Jogo 3 das finais – New York Liberty x Minnesota Lynx – 21h (ESPN 3 / WNBA League Pass)

18/10 (sexta-feira)

Jogo 4 das finais: New York Liberty x Minnesota Lynx – 21h (ESPN 3 / WNBA League Pass)

20/10 (domingo)

Jogo 5 das finais* – Minnesota Lynx x New York Liberty – 21h (ESPN 3 / WNBA League Pass)

*Se necessário

