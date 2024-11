Fim do descanso. Suns terá Kevin Durant e Bradley Beal contra Lakers

Após cinco dias sem jogar, o Phoenix Suns voltará às quadras contra o Los Angeles Lakers, na terça-feira, em jogo válido também pela Copa NBA. Com o fim do descanso, entretanto, o Suns tem uma ótima notícia para a torcida: as voltas de Kevin Durant e Bradley Beal, que retornarão para o jogo contra o Lakers.

Dessa forma, Durant está afastado há 17 dias devido a uma distensão na panturrilha esquerda, a mesma lesão que enfrentou durante a pré-temporada antes de ajudar a liderar a seleção dos EUA rumo à medalha de ouro olímpica em Paris. Beal sofreu uma lesão na panturrilha em 12 de novembro, em um jogo contra o Utah Jazz.

Tanto Durant quanto Beal completaram dois dias consecutivos de treinos completos antes do jogo de terça-feira. A ideia agora é que os dois possam retornar e contribuir para a equipe. Afinal, sem Durant, o Suns só venceu um de sete jogos. Com ele, contudo, foram oito vitórias em nove partidas.

Durant começou a temporada em nível de MVP em seu 18º ano na liga, com médias de 27,6 pontos, 6,6 rebotes, 53,3% de aproveitamento nos arremessos e 42,9% nas bolas de três, liderando o Suns antes da lesão. Já Beal, de 31 anos, três vezes All-Star, está com médias de 17,8 pontos, 4,0 rebotes e 3,7 assistências.

O técnico do Phoenix Suns, Mike Budenholzer, afirmou que Durant e Beal participaram de treinos na sexta-feira, e já estão liberados para jogo. “Eles tiveram um bom dia em quadra”, disse Budenholzer após o treino de sexta-feira no centro de treinamento da equipe. “O treino deles talvez tenha sido configurado de forma um pouco diferente, mas participaram plenamente. Fizeram tudo. Jogaram um pouco de 3 contra 3. Então, estão progredindo, marcando essas etapas. Estou muito satisfeito com onde eles estão agora”.

A equipe precisa da volta dos dois jogadores. Afinal, o Suns só teve uma vitória nos últimos sete jogos, e vai enfrentar o Lakers, que venceu os dois jogos da Copa NBA até aqui – assim, as voltas de Bradley Beal e Kevin Durant vêm no momento ideal para embolar a tabela do grupo B.

Assim, Los Angeles, pelo outro lado, tem dez vitórias e cinco derrotas na temporada. A equipe, que já venceu a competição no ano passado, espera continuar a tradição. Para isso, entretanto, terão que sair de um dos grupos mais difíceis. Afinal, além do Phoenix Suns, o Oklahoma City Thunder e o San Antonio Spurs também estão no grupo B.

