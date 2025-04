Filha de analista da NBA detona Bradley Beal no Suns

A filha do ex-jogador da NBA e analista Jalen Rose não poupou críticas para Bradley Beal no Phoenix Suns. Conhecida por comentários polêmicos, sua última fala viralizou nas redes sociais ao detonar o contrato do ala-armador com o time do Arizona. De acordo com Mariah Rose, o camisa 3 teria “dado um golpe” na franquia.

Vale lembrar que, antes de chegar ao Suns, Bradley Beal era o grande nome do Washington Wizards na NBA. Assim, conseguiu um acordo lucrativo que também incluiu um cláusula que poderia escolher sair ou não a equipe.

“Ele é o equivalente da NBA a um golpista. Ele enganou o Washington Wizards, que é uma franquia de baixa renda. Mas sem ofensa. Bradley Beal era o melhor jogador do time. Era o astro que vendia os ingressos. O time estava muito animado por tê-lo e desesperado para mantê-lo. Então, deram a ele um contrato com uma ‘cláusula de não troca'”, iniciou.

“Isso é como começar um relacionamento com um homem e ele não poder terminar com você, mesmo que queira. Se ele decidir que quer te deixar, ele tem que pedir sua permissão. Beal finalmente encontrou um time tolo o suficiente para assumir aquele contrato. Então, quando o Suns percebeu não estava dando e cogitou a troca, ele pôde pensar: ‘acabei de me mudar para Phoenix, para o outro lado do país e não estou a fim de sair'”, completou a filha do analista.

Portanto, Mariah expôs algo que ficou claro na última trade deadline. Isso porque Beal foi um dos nomes mais cotados para troca. No entanto, o Suns não conseguiu “se livrar” do jogador justamente por conta da cláusula de seu contrato. Desde que chegou à equipe, ele não conseguiu destaque.

Com a camisa de Phoenix, já são duas temporadas e 106 jogos disputados. Como resultado, soma médias de 17.6 pontos, 4.3 assistências e 50.5% de aproveitamento em arremessos. Mas, seus números diminuíram em todos os principais quesitos desde a temporada passada. Na atual campanha, aliás, ele chegou a ser reserva do Suns devido ao mau momento.

Para piorar a situação, o contrato do jogador continua sendo problema. Ele ainda tem US$110 milhões para receber nos próximos dois anos e mantém uma ‘cláusula de não troca’ integral. Além disso, com Bradley Beal, o Suns tem a maior folha salarial da NBA. Mesmo com Kevin Durant e Devin Booker, 2024/25 foi uma campanha decepcionante.

O Suns não vai disputar os playoffs, ficando fora até mesmo do play-in. O time vai terminar a fase regular na 11ª posição com apenas 36 vitórias.

Apesar disso, Beal já falou sobre ficar em Phoenix em 2025/26. A declaração foi dada pelo ala-armador após a vitória sobre o Sacramento Kings, na última sexta-feira (11). De acordo com o jogador, o elenco se dá muito bem, apesar dos péssimos resultados. No entanto, ele sabe que o dono da franquia, Mat Ishbia, vai promover mudanças na offseason.

“Não conseguimos nos organizar como queríamos. Mas ninguém odeia o outro. Ninguém desgosta de ninguém. Eu amo Phoenix, amo estar aqui. Espero poder continuar aqui. Enfim, eu gosto deste elenco. É um grupo divertido de se fazer parte. Provavelmente ninguém está mais irritado do que nós como equipe. Mas sabemos que o Mat vai exigir algumas mudanças. Então, precisamos estar prontos para ouvir o que ele quer fazer”, afirmou o camisa 3.

