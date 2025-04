Após temporada ruim, Bradley Beal espera seguir no Suns

Envolvido em rumores de saída do Phoenix Suns, o veterano Bradley Beal espera seguir na equipe, mesmo depois de uma temporada ruim. A declaração foi dada pelo ala-armador após a vitória sobre o Sacramento Kings, na última sexta-feira (11). De acordo com Beal, o elenco se dá muito bem, apesar dos péssimos resultados. No entanto, ele sabe que o dono da franquia, Mat Ishbia, vai promover mudanças na offseason.

“Não conseguimos nos organizar como queríamos. Mas ninguém odeia o outro. Ninguém desgosta de ninguém. Eu amo Phoenix, amo estar aqui. Espero poder continuar aqui. Enfim, eu gosto deste elenco. É um grupo divertido de se fazer parte”.

“Provavelmente ninguém está mais irritado do que nós como equipe. Mas sabemos que o Mat vai exigir algumas mudanças. Então, precisamos estar prontos para ouvir o que ele quer fazer”, afirmou o camisa 3.

Publicidade

Além disso, Bradley Beal reconheceu que a sua indisponibilidade atrapalhou a temporada do Suns. Em 2024/25, ele atuou em 53 dos 81 jogos da equipe. Ou seja, desfalcou o time em 35% da campanha.

“Definitivamente não foi o ideal para o que todos imaginavam. Tive mais uma temporada marcada por lesões. Mas, você controla o que pode controlar. Basta dar o seu máximo para garantir que você esteja disponível, mas muitas vezes eu não estava. Isso definitivamente recai sobre mim”, finalizou.

Publicidade

Leia mais sobre Bradley Beal e o Suns!

Com o objetivo de brigar pelo título da NBA, o Suns adquiriu Bradley Beal na offseason de 2023. A ideia de Ishbia era adicionar um terceiro astro ao time, que já contava com Devin Booker e Kevin Durant. Para isso, abriu mão de várias escolhas de Draft. Ou seja, comprometeu o futuro da franquia.

O Suns, aliás, tem a maior folha salarial da liga. Mas, em quadra, o time foi um desastre, tanto que não alcançou nem uma vaga no play-in do Oeste. Desse modo, a equipe encerra a temporada no 11º lugar da conferência.

Agora, o Suns tem algumas opções para se livrar de Beal. Uma delas é uma troca na offseason. Entretanto, será complicado achar algum time interessado em assumir o contrato do jogador. Nesta temporada, o atleta tem direito a US$50,2 milhões em salários. O detalhe é que Beal possui mais dois anos de vínculo com o Suns, no valor de US$110,8 milhões.

Publicidade

Dessa forma, o mais provável é que o camisa 3 seja dispensado. Assim, atleta e franquia entrariam em acordo por um buyout*.

Fim de ciclo?

Nos últimos dias, o insider John Gambadoro, da rádio Arizona Sports 98.7 FM, a saída de Bradley Beal é uma das certezas no Suns para a próxima temporada. O jornalista, aliás, é considerado a fonte mais

Publicidade

“Chance zero de Bradley Beal retornar ao time do Suns na próxima temporada da NBA. Acho que a franquia vai trocar Kevin Durant. E Bradley Beal não estará na equipe, aconteça o que acontecer. Enfim, ele vai embora. Isso é garantido. Esse cara já manteve a franquia refém por tempo suficiente”, revelou Gambadoro.

Além de ser “caro”, Beal é alvo de críticas devido ao elevado número de lesões, sobretudo musculares. Em Phoenix, o ala-armador não vai passar da marca de 53 jogos pelo segundo ano seguido. Portanto, ele desfalcou o time em 36% das partidas.

Publicidade

Além disso, o veterano tem uma cláusula contratual que lhe dá o poder de vetar qualquer troca. Portanto, o camisa 3 é dono de um dos piores custos-benefícios da liga. Na última trade deadline da NBA, por exemplo, o Suns tentou negociar Bradley Beal, mas sem sucesso. Assim, o jogador “trava” a franquia.

* Buyout

Uma das formas de encerrar o vínculo entre jogador e franquia. Nessa situação, quando há interesse mútuo em rescindir o contrato, as partes chegam a um acordo sobre os salários que ainda faltam ser pagos. O jogador abre mão de parte do que teria direito a receber e, em troca, fica livre para assinar com outro time. Costuma acontecer com atletas que, por diversos motivos, acabam ficando sem papel na equipe e desejam buscar uma nova oportunidade na NBA. Normalmente ocorre com jogadores durante o último ano de contrato, Afinal, nesse caso, é mais fácil chegar a um acordo financeiro.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA