Fã de Stephen Curry, jogador do Lakers assina com marca do astro

O calouro do Los Angeles Lakers, Quincy Olivari, que é grande fã de Stephen Curry, assinou um contrato com a marca do jogador do Golden State Warriors. O jovem que sequer foi selecionado no Draft, mas ganhou espaço com bons desempenhos na Summer League e amistosos de pré-temporada em Los Angeles. E agora, faz parte do time de Curry na Under Armour.

A informação foi de Shams Charania, da ESPN. Ele contou sobre a idolatria de Olivari com o camisa 30 do Warriors e o novo contrato com a Curry Brand logo depois de entrar na NBA.

“Olivari está assinando um contrato de patrocínio com a marca de calçados de Stephen Curry. O jogador tem um contrato não garantido com o Lakers em 2024/25. O jovem jogador idolatrava o astro quando era criança. Ele chegou a receber o autógrafo do ídolo e dormia com a camisa 30 do craque do Golden State Warriors”, explicou Shams.

Publicidade

O insider também falou sobre a importância do acordo para a Curry Brand. Assim como Michael Jordan tem sua própria marca dentro da Nike, o maior arremessador de todos os tempos tem um negócio semelhante com a Under Armour. O jogador do Lakers é o segundo atleta a fechar um acordo com a marca de calçados de Stephen Curry.

“Entre os jogadores atualmente ativos na NBA, Olivari será o segundo a fechar um acordo com a marca. O astro do Sacramento Kings, De’Aaron Fox, também tem um contrato de múltiplos anos com a empresa. Então, é um movimento incrível para alguém que ainda não teve minutos na liga, e também mostra a entrada da marca na NBA, conseguindo mais jogadores”, concluiu.

Publicidade

Leia mais sobre Warriors e Lakers!

Em meio ao destaque na pré-temporada, Olivari viralizou nas redes sociais com uma entrevista coletiva que deu após um duelo entre Lakers e Warriors. O armador chegou a chorar ao falar sobre o tamanho da felicidade por encontrar Curry e o enfrentar.

“É louco Stephen Curry saber quem eu sou, pois sou seu fã desde quando estava na sexta série”, afirmou o calouro do Lakers. “Mas eu nem sei o que dizer. É meu jogador favorito de todos os tempos. Então, a primeira coisa que ele me disse foi que era um grande fã do meu jogo. Mas verdade seja dita, eu sou um grande fã dele. Eu tenho sua camisa e ele assinou duas vezes. Eu costumava dormir com ela”, contou.

Publicidade

Na ocasião, o jovem anotou 22 pontos no duelo entre as equipes. Então, ele não conseguiu conter a emoção do momento.

“Eu queria tanto ser como ele. Então, só por ter a chance de o encontrar, a gente conversou, ele me deu um par de tênis e assinou. Significa muito para mim, pois meu pai sabe disso, minha mãe, isso significa muito. Eu não sei… é vale muito”, conclui a entrevista chorando.

Publicidade

Enquanto ainda não recebeu minutos na rotação oficial de Los Angeles, ele tem brilhado na G League. Afinal, suas médias são de 23 pontos, seis assistências e 5.3 rebotes. Por fim, com calçados da marca de seu ídolo no pé, ele tenta aumentar seu papel na histórica franquia da Califórnia.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta com a gente o que de melhor acontece na NBA