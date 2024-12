Ex-substituto de Joel Embiid é dispensado do Detroit Pistons

Paul Reed, ex-pivô reserva do Philadelphia 76ers e substituto imediato de Joel Embiid, foi dispensado do Detroit Pistons. A informação é de Shams Charania, da ESPN. Reed havia passado quatro temporadas em Philadelphia até ir para Detroit na última offseason. Pelo Pistons, entretanto, não conseguiu seu espaço

Então, Reed teve médias de apenas 10.4 minutos por jogo em 12 partidas pela nova equipe. Foram 4.8 pontos por noite, com 1.9 rebote. Em comparação, sua última temporada pelo Sixers havia sido de 19.4 minutos de média, com 7.3 pontos e seis rebotes por aparição. Além de ter atuado nos 82 jogos, começou 24 deles, quando Embiid estava fora por lesão.

O corte dá espaço salarial ao Pistons. Afinal, Reed ganhava quase US$8 milhões por temporada. Sua estrutura salarial é um pouco diferente do resto dos jogadores da liga. Seu salário de US$7,7 milhões para 2024/25 não é garantido, assim como os US$8,1 milhões para 2025/26. Todos os outros jogadores da NBA com contratos não garantidos estão em acordos de salário mínimo ou próximos disso.

Publicidade

O momento da decisão quase parece um precursor de algo maior. Detroit não precisava tomar uma decisão sobre Reed até 7 de janeiro, mas optarou por dispensá-lo mais de três semanas antes.

Leia mais!

Assim, a equipe cria a chance de trazer algum bom nome por troca. Vale dizer, além disso, que a janela para trocas na NBA termina em pouco mais de dois meses. Dessa forma, o Pistons, com uma campanha surpreendente, pode ir ao mercado.

Publicidade

Detroit tem dez vitórias e 16 derrotas na temporada. Embora não seja a campanha dos sonhos, pode ser o bastante para levar a equipe ao play-in da Conferência Leste. Ademais, é uma das primeiras temporadas nos últimos anos onde a equipe não está no processo de tank.

Assim, a saída de Reed está justificada. O jogador, com vários anos de banco para Joel Embiid, deve achar um novo time nas próximas semanas, após deixar o Detroit Pistons. Isso porque mesmo com a performance ruim em 2024/25, Paul Reed é conhecido por ser um bom pivô substituto, e agrega valiosos minutos saindo do banco.

Publicidade

Equipes como Los Angeles Lakers e Indiana Pacers, que estão sofrendo com a posição de pivô reserva, podem apostar no jogador. Afinal, como Reed agora é um agente livre, trazê-lo é mais fácil e menos custoso do que se ele tivesse um time.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA