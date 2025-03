Ex-pivô de Heat e Blazers anuncia aposentadoria da NBA, aos 33 anos

Meyers Leonard, pivô com passagens por Miami Heat, Milwaukee Bucks e Portland Trail Blazers, anunciou sua aposentadoria da NBA aos 33 anos. Ele foi a 11ª escolha do Draft de 2012. Embora tenha formalizado a aposentadoria agora, o ex-jogador não participava de partidas desde 2023. Em seu Instagram, então, ele falou sobre sua situação, junto de uma música composta por ele mesmo.

Assim, em dez anos de NBA, Leonard jogou mais de 400 partidas, com médias de 5.6 pontos e 3.9 rebotes. Embora tenha passado sete temporadas no Blazers, seu auge foi no Miami Heat, quando chegou a jogar as finais da NBA de 2020, antes de anunciar sua aposentadoria.

Um destaque negativo para sua carreira foi um “cancelamento” por comentários antissemitas durante uma transmissão ao vivo. O episódio gerou forte repercussão, com ele sendo multado e tendo seu contrato rescindido. Depois disso, porém, ele diz ter aprendido com o erro e iniciado uma aproximação com a comunidade judaica.

Carta de despedida

“Eu soube, depois da temporada em Milwaukee, que não poderia mais jogar basquete. Foi a decisão mais difícil que eu já precisei tomar, mas meu corpo tomou por mim. A princípio, eu não planejava dizer nada. Isso porque achei que as pessoas iriam presumir com o tempo. Mas o que percebi é que, embora meu corpo tenha me dito para parar, meu coração não estava pronto.

Aprender a cantar e compor músicas me deu a chance de refletir sobre tudo o que o basquete me proporcionou, e como cada despedida levou a algo bom. Sair da minha pequena cidade natal para jogar na Universidade de Illinois me levou a conhecer o amor da minha vida. Sair da faculdade cedo para a NBA me deu a oportunidade de cuidar de toda a minha família. Além disso, deixar Portland para ir a Miami me deu a chance de competir nas Finais e jogar o melhor basquete da minha carreira”.

E agora, deixar a NBA me deu a maior bênção de todas, a chance de ser o pai que eu nunca tive, de adormecer ao lado da minha esposa todas as noites e de passar tempo com as pessoas mais importantes da minha vida. Esta música é um agradecimento, ao basquete, aos fãs, aos meus companheiros de equipe, à minha família, às organizações e a todos que acreditaram em um jovem de Robinson, Illinois. Amo e aprecio vocês mais do que jamais saberão. Um brinde ao próximo capítulo”.

