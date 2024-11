Ex-NBA, Lonnie Walker decepciona em estreia na Euroliga

A primeira partida de Lonnie Walker longe da NBA, pela oitava rodada da Euroliga, foi uma decepção. O Zalgiris Kaunas, em primeiro lugar, viajou até a Alemanha e perdeu para o Bayern de Munique. Além disso, o ala-armador errou todos os oito arremessos tentados em 13 minutos de ação. Ele admitiu que teve uma atuação terrível, mas garantiu que não pode ser julgado por essa noite ruim.

“Eu não consegui acertar uma bola no mar hoje, mas foi só a minha estreia. É um novo ambiente para mim. Estou trabalhando todos os dias, então preciso acreditar nisso. Preciso acordar amanhã e tentar vários arremessos, pois eu sou um chutador. Isso é o que eu faço e tenho que estar preparado para o próximo jogo. Não só física, mas no mental também”, disse o atleta, depois da derrota por 77 a 74.

Walker teve uma ótima participação na pré-temporada do Celtics. No entanto, mais por uma questão burocrática do que técnica, a franquia decidiu dispensá-lo. Sem propostas na NBA, ele aceitou uma oferta da Europa. Os lituanos venceram a concorrência porque toparam incluir uma cláusula de liberação para times da EUA. O jogador, no entanto, não fala como alguém que pensa em sair tão cedo de Kaunas.

“Já vi muita coisa em meus primeiros dias aqui e estou aprendendo com tudo. O Bayern está com cinco vitórias seguidas, então é uma grande equipe. E eu só tive uma dia ruim. Vou melhorar e, certamente, o nosso time vai seguir uma ótima temporada. Por isso, não estou chateado ou empolgado com a minha atuação. Eu sei quem sou e isso não muda na NBA ou aqui”, cravou o pontuador.

Culpa minha

Walker entrou em quadra sem muito conhecimento dos seus companheiros de elenco e sistema de jogo. Ele chegou há menos de uma semana na Lituânia. O técnico Andrea Trinchieri reconheceu que não precisava escalar o novo reforço, mas fez a sua escolha. E, como resultado, está disposto a assumir a responsabilidade pela péssima atuação do novo comandado.

“Eu admito que não o vi jogar o suficiente antes de escalá-lo hoje. Afinal, não tivemos o número de treinos necessários para testes e adaptação. Precisei usar essa partida para colocar Lonnie em nossa rotação e não deu certo. Esse jogo era bem difícil e, por isso, todos os seus erros estão em minha conta. Foi uma escalação minha”, assumiu o treinador italiano.

Quatro dias não é tempo o suficiente para uma adaptação adequada a outro continente. Trinchieri acredita que esse tempo é necessário para que Walker veja as diferenças do basquete europeu. “Acho que Lonnie precisa entender como é o jogo ofensivo nesse nível. Não somos tão atléticos quanto a NBA, mas é mais físico por aqui. Tudo o que ele fez e não deu certo, no entanto, é de minha responsabilidade”, reforçou.

Futuro

É quase certo que Lonnie Walker deixa o Zalgiris Kaunas para retornar à NBA se receber uma proposta antes do fim da Euroliga. Apesar dos discursos, todos os lados sabem a situação. O reforço foi muito mais uma oportunidade de mercado para o time lituano. Pode ser uma história muito curta, no fim das contas. Mas, enquanto estiver lá, ele mostra que está comprometido e animado.

“Eu sei dos meus atributos físico-atléticos. E, mais do que isso, o que posso trazer para um time de basquete. Só estou aqui há quatro dias, então o tempo está ao meu lado. Todos entendem que só tenho a melhorar e crescer. Mas, mesmo hoje, estou feliz em ter tido um gosto do ambiente de um jogo de Euroliga. Foi nota dez. Estou empolgado pelo que está por vir”, concluiu o arremessador.

