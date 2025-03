Ex-jogador vai na contramão e elogia Nico Harrison por trocas

Nico Harrison foi muito contestado por suas trocas na trade deadline, em especial a de Luka Doncic, principal jogador do Dallas Mavericks. No entanto, Carlos Boozer, ex-atleta da NBA com passagens por Utah Jazz e Chicago Bulls, elogiou a movimentação, dando a entender que gostou e que acredita no Mavs do futuro. A declaração foi dada no programa Get Up, da ESPN.

“Eles têm ótimas peças nesse time. Nico fez um bom trabalho montando uma equipe muito boa para o momento. Então, para o próximo ano, eles serão candidatos ao título se estiverem saudáveis. Kyrie Irving estava fazendo uma temporada excepcional. Acho que Daniel Gafford deu um grande salto desde que estava no (Washington) Wizards e veio para Dallas. Dereck Lively também evoluiu bastante. AD (Anthony Davis) no garrafão, com pontuação, rebotes, assistências, o arremesso de Klay Thompson. Eles também têm PJ Washington.”, disse Boozer.

No entanto, um dos problemas para o Mavs é justamente ter seus principais jogadores saudáveis. Depois da troca de Doncic, Anthony Davis, que veio em retorno, se lesionou em sua estreia. Além disso, Kyrie Irving rompeu o ligamento do joelho e só deve voltar na próxima temporada. Jogadores de apoio, como PJ Washington, Daniel Gafford e Dereck Lively, também se machucaram.

Dessa forma, Dallas chegou a jogar partidas com apenas oito atletas disponíveis, o mínimo permitido pela NBA. Embora a equipe ainda tenha chances de ir ao play-in, já que está na 11ª posição, a situação do time ficou desfavorável. Então, enquanto Doncic vai bem no Los Angeles Lakers, o Mavs pode ficar fora dos playoffs.

A troca de Luka Doncic chocou a NBA. Afinal, mesmo ele sendo o principal jogador da franquia e entre os melhores da liga, Nico Harrison resolveu envolvê-lo numa das trocas mais esquisitas da história. Isso porque, de acordo com Mark Cuban, ex-dono da equipe, o retorno foi muito baixo.

“Sem desrespeito para Davis, mas se fosse pra trocar Luka, que fosse por quatro ou cinco escolhas de primeira rodada. O retorno foi baixo. Anthony é bom, mas já tem 33 anos”.

E nem foi só isso. Quentin Grimes também foi envolvido em negociações, mas por Caleb Martin. No Philadelphia 76ers, o armador tem médias de 22.2 pontos, 5.1 rebotes e 4.3 assistências.

A percepção de que o retorno por Doncic foi baixo foi igual para vários fãs da liga. É claro, contudo, que Davis e Irving terão a chance de jogar juntos na próxima temporada e provar que a ideia de Harrison estava certa. Até lá, porém, o GM do Mavs tem recebido críticas da torcida e de analistas.

