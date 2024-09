Ex-jogador propõe “clube da luta” para sanar rivalidades na NBA

O ex-jogador Deron Williams propôs uma espécie de “clube da luta” para resolver as rivalidades na NBA. Com passagem marcante pelo Utah Jazz, o ex-armador aposentou do basquete para se dedicar à paixão pelas artes marciais. Atualmente dono de uma academia, ele acredita que as lutas podem ajudar nas desavenças de alguns jogadores.

“Essas pessoas que têm esses problemas, essas rixas contínuas… é só vir na minha academia, colocar as luvas no verão e resolveremos isso. Se você tem problemas, venha para o ‘clube da luta”, propôs Williams. “Vamos chamá-lo de ‘Clube da Luta de Verão’. Não precisam contar para ninguém. É só me chamar, que não vai ser transmitido. Os jogadores vão simplesmente resolver seus assuntos”, completou.

A solução é maluca e praticamente impossível. Afinal, certamente a maioria dos jogadores contam com contratos onde não podem praticar atividades com risco de lesão na offseason. No entanto, não é impossível descar que algumas rivalidades gostariam de ir ao “clube da luta” do ex-jogador da NBA. Isso porque, é comum que partam para lutas até mesmo dentro de quadra.

Publicidade

Um dos casos mais marcantes é o de Draymond Green e Rudy Gobert. Os astros de Golden State Warriors e Utah Jazz preservam uma grande rivalidade há anos. O primeiro embate, aliás, aconteceu em 2018, com francês ainda no Utah Jazz, onde os dois começaram a trocar empurrões antes que fossem afastados.

Nos anos seguintes, os dois começaram a trocar provocações nas redes sociais, mas sem partir para as vias de fato. Contudo, em novembro do ano passado, uma confusão em um jogo entre Warriors e Wolves terminou com uma mata-leão de Green em Gobert.

Publicidade

Leia mais!

Com a agressão, o ala-pivô do Warriors recebeu uma punição de cinco jogos. Além disso, se houver um novo caso, certamente terá uma suspensão ainda maior. Portanto, somente em um espaço externo que ele poderia novamente resolver as suas desavenças com o pivô da seleção francesa.

O desafio, no entanto, não seria fácil para o quatro vezes campeão da NBA. Gobert, afinal, é praticamente de boxe e costuma aproveitar as férias para treinar a arte suave. Durante o último verão, por exemplo, o pivô apareceu em um treino de boxe com o ex-campeão do peso pesado do UFC, Ciryl Gane

Publicidade

“Eu estava lutando boxe antes de começar a jogar basquete. Depois, quando realmente comecei a focar, me afastei da luta por um tempo. Porém, nos últimos três ou quatro anos, voltei a treinar e melhoro a cada verão”, comentou o pivô, na ocasião.

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA