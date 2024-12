LeBron James disputa sua 22ª temporada como jogador da NBA aos 39 anos e com alguns desempenhos abaixo nas nas últimas semanas, sua aposentadoria volta a vir à tona. E para o ex-jogador Jeff Teague, o astro do Los Angeles Lakers deveria pensar em parar de jogar e se retirar das quadras por definitivo.

“Ele precisa descansar um pouco”, disse Teague. “A idade chegou pra ele, e é a primeira vez que vejo isso. Ele está realmente desacelerando. Pra mim, não vou mentir, acho que ele deve se aposentar depois desse ano”, continuou.

“Acho que ele provavelmente tem algum documentário rolando agora, e estão filmando tudo que ele faz. Não consigo imaginar o LeBron tendo um ano em que ele não esteja entre os 20 melhores da liga. Dá para perceber um declínio gradual agora. Não consigo vê-lo no próximo ano estando fora do Top 30”, concluiu Jeff Teague, que jogou 12 anos na NBA e foi campeão com o Milwaukee Bucks em 2021.

James já tinha deixado claro que um de seus grandes objetivos era jogar com seu filho, Bronny James. Embora a experiência de dividir as quadras não tenha sido muito duradoura, com Bronny sendo mandado para a G League, o momento foi a primeira vez onde um par de filho e pai dividiram as quadras na história da liga.

Na temporada, LeBron tem 22 pontos, 9.1 assistências e oito rebotes. Embora sejam bons números, é a menor pontuação do craque desde sua temporada de calouro. Além disso, seu aproveitamento nos arremessos caiu para 48.2%. Portanto, a menor marca desde 2006/07.

É fato que LeBron James ainda é um grande jogador na NBA, mas com a idade avançada sua aposentadoria parece iminente.

No entanto, vale dizer que não é como se fosse uma temporada terrível. Na verdade, ele teve uma sequência de quatro triplos-duplos seguidos no início de 2024/25. Mas mas últimas cinco partidas, seu aproveitamento do perímetro chama a atenção. Isso porque converteu apenas três bolas de três em 26 tentativas.

Por fim, vale dizer que o astro não deu qualquer indício de que vai aposentar. Afinal, estendeu seu contrato com o Lakers até 2026.

