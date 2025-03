Ex-jogador da NBA vence MVP das Finais na Austrália

Matthew Dellavedova, ex-jogador da NBA com passagens por Cleveland Cavaliers e Milwaukee Bucks, foi eleito MVP das finais no campeonato da Austrália. No entanto, o que chamou atenção foi um ato nobre do atleta. Isso porque o armador “deu” o prêmio para Will Hickey, da equipe adversária.

Hickey, do Illawara Hawks, venceu o campeonato, enquanto o Melbourne United, de Dellavedova, ficou com o vice. Contudo, o prêmio de MVP foi para o ex-jogador do Milwaukee Bucks, que teve médias de 14 pontos, quatro rebotes e 6.2 assistências em cinco jogos da série.

Vendo que não foi campeão e que os números de Hickey (15.4 pontos, 6.8 rebotes e 5.6 assistências) foram melhores, Dellavedova disse, em seu discurso recebendo a honraria, que não era ele quem merecia.

Publicidade

“Isso aqui realmente pertence a você”, disse o jogador, enquanto entregava o troféu para Hickey. Surpreso, ele até tentou devolvê-lo para Dellavedova, mas não conseguiu.

Leia mais!

O formato da votação na liga australiana é diferente do da NBA, por exemplo. Enquanto nos Estados Unidos o MVP das finais é definido após o fim da série, na Austrália há votos após cada partida, que são, então, “somados” ao final da série. Embora os números de Hardy sejam bons, ele não teve grande atuação nos dois primeiros jogos, o que teria prejudicado seus votos.

Publicidade

No Jogo 5, contudo, fez valer a pena o começo ruim na série. Foram 21 pontos, dez rebotes e oito assistências, garantindo o título para sua equipe.

Com o belo gesto de dar o MVP das finais para outro jogador, Dellavedova voltou a aparecer nas redes sociais após anos sem grande destaque, desde que foi para a liga da Austrália, deixando a NBA. Hoje com 34 anos, o armador não atua nos Estados Unidos desde 2023, quando saiu do Sacramento Kings.

Publicidade

Suas passagens mais memoráveis foram no Cleveland Cavaliers, quando venceu o título da liga em 2016, e pelo Milwaukee Bucks, onde chegou a ser titular na temporada 2016/17.

Além disso, ele ficou famoso por um episódio nas finais de 2015, quando teria desidratado ao final da partida por tentar marcar Stephen Curry. Querido pela torcida do Cavs, Dellavedova conseguiu impedir o jogador do Golden State Warriors de ter uma grande partida. O astro até marcou 27 pontos, mas errou vários arremessos e desperdiçou a bola seis vezes. Cleveland venceu a partida, mas acabou perdendo a série.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Se inscreva, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA