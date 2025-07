Ex-jogador da NBA considera Draymond Green supervalorizado

O ex-jogador da NBA, Kenyon Martin não é muito fã do veterano Draymond Green. Durante participação no Gil’s Arena, podcast do controverso Gilbert Arenas, o antigo ala-pivô afirmou que consegue citar 200 jogadores melhores que o camisa 23 do Golden State Warriors. Ou seja, para Martin, Green é supervalorizado.

A discussão no podcast era sobre os dez melhores jogadores da década de 2010. A pauta desencadeou um debate em torno da posição de Green na década anterior e na história da NBA. Desse modo, Martin não deu muita moral ao pivô de 35 anos do Warriors.

“Então, o trabalho individual de Draymond Green é legal. Mas posso listar, agora, 200 pessoas que são melhores do que ele no basquete. Títulos à parte, estamos falando de entrar em quadra e jogar basquete. Não vou tirar nada dele. Ele fez o que fez, com certeza. Concordo plenamente. Nunca falei mal de Draymond Green, mas ele é melhor, por exemplo, que LaMarcus Aldridge, Al Jefferson ou Elton Brand? Eu não acho. Posso continuar falando sobre isso o dia todo”, disse Kenyon, que atuou na NBA por 15 temporadas e nunca foi campeão.

Já outro ex-jogador da NBA, Kendrick Perkins, discordou de Martin e defendeu Draymond Green. Segundo o analista da ESPN, o pivô do Warriors é um dos maiores defensores da história. Além disso, destacou a personalidade de Green, que não costuma se esconder nos playoffs.

“Uma coisa que farei é tirar o chapéu para Draymond porque ele merece. Ele é um dos maiores defensores que já vimos na história da NBA. Draymond costumava aparecer quando mais importava, que era na pós-temporada. Além disso, ele não era nenhum fracote na parte ofensiva”, afirmou Perkins, outro convidado do Gil’s Arena.

Até o momento, Green não respondeu aos comentários de Martin. No entanto, por conta de sua personalidade forte, o veterano do Warriors deverá repercutir o assunto em seu podcast.

Escolha 35 do Draft de 2012, Draymond Green é um jogador que superou as expectativas na NBA. Afinal, os seus feitos na liga não são típicos de uma pick de segunda rodada. Tetracampeão pelo Warriors, o camisa 23 já foi eleito quatro vezes para o All-Star Game. Além disso, Green ganhou o prêmio defensor do ano em 2017. No currículo, ele ainda possui nove escolhas para os times ideais de defesa e duas seleções para os melhores quintetos da NBA.

Veterano de 13 temporadas na NBA, Green já disputou 881 jogos pelo Warriors. Suas médias, na carreira, são de 8,7 pontos, 6,9 rebotes e 5,6 assistências. Além de ser um defensor de elite, o pivô se destaca pela capacidade de criação para os companheiros e a vibração em quadra. Desse modo, foi importante nas conquistas recentes de Golden State. Portanto, com um currículo invejável, Draymond será eleito para o Hall da Fama do basquete depois que se aposentar.

