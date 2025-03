Ex-dono do Mavs, Mark Cuban detalha conversa com Nico Harrison

Mark Cuban foi um dos mais famosos donos de time uma da NBA enquanto esteve à frente do Dallas Mavericks, mas agora só pode ver “de fora” as ações do GM Nico Harrison. O executivo vem sendo bastante contestado por ter trocado Luka Doncic, junto com a má fase do Mavs na NBA, assombrado por lesões Assim, Cuban, que vendeu o time há alguns anos, veio a público falar sobre como foi sua própria conversa com Harrison após a troca.

“Eu não tenho mais controle das operações, e já faz um tempo”, disse. “Eu não abri mão, não diria que fui afastado, mas o proprietário majoritário, Patrick Dumont, decidiu que ele estava confortável com o Nico Harrison, o gerente geral da equipe que ele montou. O que é escolha dele. Não dá para discordar em todo dele, porque chegamos às finais… Eu sou só um fã agora… Quando eu vendi a equipe, era pra manter o controle operacional, mas com o tempo, Nico ficou nessa posição”

Ele ainda falou sobre o momento em que ficou sabendo da troca de Luka Doncic, e disse discordar da negociação.

Publicidade

“Eu estava na Flórida em uma conferência. Então, recebi uma mensagem de texto, e achei que o nosso gerente geral estava me perguntando o que eu achava sobre uma possível troca de Luka Doncic. Então percebi que ele estava me contando o que tinha acontecido. Eu disse a ele que não concordava com isso por várias razões, mas não era minha decisão. Minha filha estava em uma festa e teve que se esconder quando saiu a notícia”.

Leia mais!

“Você não precisa me convencer que Luka é um grande jogador. Eu também não entendo. Em 2004, deixei o Steve Nash ir embora, e ele ganhou dois MVPs nos dois anos seguintes. Mas a boa notícia foi que ele nos venceu nos playoffs no primeiro ano depois disso, e então chegamos às Finais em 2006 e ganhamos um campeonato em 2011. Então, meio que cobriu tudo isso”, continuou.

Publicidade

“Você desenvolve relações pessoais com eles, e eu adoro o Luka. Não éramos melhores amigos, mas eu mandava mensagem para ele o tempo todo, e eu lhe dava todas essas frases motivacionais, até dei livros para ele ler. Tínhamos uma boa relação, eu me dava super bem com o pai dele. Eu estava tão surpreso quanto todo mundo”, completou Cuban

Desde a saída do esloveno, tudo deu errado para o Mavs. Nem só por culpa de Nico Harrison. Afinal, a equipe perdeu Anthony Davis por lesão logo em sua estreia. Da mesma forma, Kyrie Irving, também lesionado, está fora da temporada. Além disso, vários outros jogadores também se machucaram. Dallas chegou a ir para partidas com oito jogadores disponíveis, o mínimo permitido pela NBA.

Publicidade

Embora as lesões não sejam culpa de Nico Harrison, o próprio Mark Cuban admitiu que a soma de vários fatores, em especial a troca, faz todas as insatisfações caírem sobre o dirigente. Agora, a equipe está fora da zona de classificação ao play-in, e briga para não ser uma temporada “perdida”.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA