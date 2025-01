Evan Mobley e Jaren Jackson Jr: melhores defensores do mês

De acordo com o site oficial da NBA, Evan Mobley (Cleveland Cavaliers) e Jaren Jackson Jr (Memphis Grizzlies) foram eleitos os melhores defensores de dezembro. O prêmio mensal foi criado para a temporada 2024/25, que serve de parâmetro para o individual que a liga anuncia durante os playoffs.

Para ter uma ideia, 18 jogadores defenderam 200 posses ou mais no mês de dezembro. Enquanto os adversários foram marcados por Evan Mobley, eles tiveram apenas 39% de aproveitamento. Ou seja, a melhor marca da NBA no período. Mobley, que luta pela primeira convocação para o All-Star Game, fez 18.8 pontos, 7.9 rebotes, 3.0 assistências. Ele ainda teve 1.0 roubo e 1.3 bloqueio. Mas mais que isso, o jogador ajudou seu time a liderar a NBA. Após oito vitórias consecutivas, o Cavs brilha no Leste com 29 triunfos em 33 jogos.

Não por menos, o técnico Kenny Atkinson venceu os dois prêmios de treinador do mês da NBA.

Por outro lado, Jaren Jackson Jr também brilhou no ataque. Em 14 jogos pelo Grizzlies, ele produziu 22.0 pontos, 6.4 rebotes, 2.6 assistências, além de estatísticas defensivas: 1.6 roubo e 1.6 bloqueio. Aliás, ele é parte vital para que Memphis esteja tão bem em uma conferência tão difícil quanto o Oeste. No momento, seu time é o segundo, com 23 vitórias e 11 derrotas.

Apesar de o Grizzlies estar sem o astro Ja Morant, por conta de uma lesão no ombro, o time segue bem na atual temporada da NBA.

Mas Jaren Jackson Jr e Evan Mobley não são os favoritos ao prêmio de melhor defensor de 2024/25. Embora eles sejam alguns dos principais candidatos, dois jogadores se destacam até aqui. E são justamente os vencedores do mês anterior: Victor Wembanyama (San Antonio Spurs) e Dyson Daniels (Atlanta Hawks).

Como resultado de suas presenças em seus times, o Spurs faz a melhor campanha desde que foi aos playoffs pela última vez, em 2018/19. Hoje, o time de San Antonio está na zona do play-in e soma 17 vitórias e 16 derrotas.

Assim como o Spurs, o Hawks tenta a classificação para os playoffs e é o sétimo no Leste com 18 vitórias e 16 derrotas.

