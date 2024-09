Evan Fournier: “Sair do Pistons para jogar Olimpíadas me devolveu a vida”

O ala-armador Evan Fournier viveu momentos distintos entre Detroit Pistons na NBA e seleção da França nas Olimpíadas. Pela equipe de Michigan, afinal, ele viu sua última temporada nos EUA terminar com a pior campanha de toda a liga. Meses depois, por outro lado, ele foi um dos responsáveis por liderar o seu país à final olímpica contra o o time americano.

O resultado em Paris 2024 significou uma mudança drástica na carreira de Fournier. Após 12 temporadas, ele deixou a NBA para assinar com o Olympiacos Piraeus, da Grécia. Entretanto, em entrevista recente ao Eurohoops, ele confessou que os últimos meses ajudaram sua carreira no basquete.

“Sair do Pistons para as Olimpíadas me devolveu a vida”, confessou Evan Fournier. “Quero continuar assim”.

Publicidade

Um dos motivos que o desmotivou na carreira foi justamente a ida para o Pistons. Em duas temporadas na equipe, o francês passou de importante reserva para mentor de jovens jogadores. A mudança na função também o fez ser parte de uma equipe em reconstrução, que não ligava com o número de derrotas na temporada.

Desse modo, Fournier sentiu que perdeu seu lado competitivo em nível de equipes. “Acho que um dos lados sombrios da NBA é quando os times perdem de propósito para conseguir escolhar mais altas no Draft”, afirmou durante a mesma entrevista.

Publicidade

Adeus NBA

A busca por uma mudança na carreira fez Fournier rejeitar uma volta à NBA. Durante a agência livre, afinal, ele rejeitou uma proposta do Washington Wizards. De acordo com Maxime Aubin, do jornal L’Équipe, o francês recusou um acordo de duas temporadas por US$4 milhões. Ainda segundo o jornalista, a recusa aconteceu pelo jogador não querer jogar por uma “equipe perdedora”.

Na última temporada, o Wizards teve um recorde de 15 vitórias e 67 derrotas. A campanha, aliás, foi a segunda pior da NBA em 2023/24. Além disso, segundo o FanDuel Sportsbook, a projeção para a franquia em 2024/25 é de, aproximadamente 20.5 triunfos. Portanto, o time deve figurar novamente entre os piores recordes da liga.

Publicidade

Leia mais!

O Wizards, além disso, conta com um elenco de jogadores ainda em formação. Entre os nomes, estão Alex Sarr, Carlton Carrington, Bilal Coulibaly e Jordan Poole. Fournier, portanto, não queria repetir o papel que cumpriu no Pistons.

Desse modo, ao recusar a proposta do Washington Wizards, Evan Fournier encerrou uma passagem de 12 anos pela NBA. Durante sua passagem pela liga, ele defendeu Denver Nuggets, Orlando Magic, Boston Celtics, New York Knicks e Detroit Pistons. Ao todo, ele registrou médias de 13.6 pontos e 44.1% de aproveitamento.

Publicidade

Contrato com o Olympiacos

Fora da NBA, Fournier resolveu assinar com o Olympiacos Piraeus, da Grécia. Com a decisão, ele conseguiu retornar à Europa após 12 anos. Em entrevista ao L’Équipe, o ala-armador confessou que o time grego era sua grande prioridade, uma vez que ele sempre manteve o desejo de levantar o troféu da EuroLeague.

“Eu sei que aqui não é a NBA. Haverá um período de adaptação, mas todo verão eu volto a jogar nas maiores competições da FIBA. Aqui, eu posso atuar na maioria das posições, como armador ou ala. Isso deixa mais oportunidades de ganhar minutos. Por fim, meu principal objetivo é ganhar a EuroLeague com o Olympiacos.

Publicidade

Founier assinou um acordo de duas temporadas com o time grego. O contrato ainda prevê uma opção para 2026/27.

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA