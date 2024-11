“Eu poderia fazer 20 pontos por jogo na NBA atual”, crava ex-jogador do Lakers

Campeão da NBA pelo Los Angeles Lakers em 2020, o ex-jogador Dion Waiters polemizou ao garantir que anotaria 20 pontos por jogo na liga atual. No entanto, ele teve uma carreira de oito temporadas e nunca superou a média de 15.9 pontos por partida. Sua melhor marca, aliás, foi no seu segundo ano, em 2013/14, quando defendia o Cleveland Cavaliers.

Waiters, que foi campeão pelo Lakers na “bolha” de Orlando, teve uma carreira de oito anos na NBA. O ala-armador teve médias de 13.1 pontos por jogo na carreira. A principal crítica que recebera enquanto ativo era de sua escolha de arremessos. Afinal, Waiters teve aproveitamento de 41.2% na carreira, sendo 34.6% de três pontos. Ainda nessa linha, ficou famoso com uma frase.

“Prefiro ir zero de 30 do que zero de nove. Assim, se você for zero de nove, é porque parou de arremessar. E se parou de arremessar, perdeu confiança”, disse o atleta, em 2019, quando jogava pelo Miami Heat.

Publicidade

Mesmo com seu histórico de aproveitamento ruim e nunca tendo feito mais de 20 pontos por jogo na carreira, o jogador campeão da NBA com o Lakers parece confiante que conseguiria fazê-lo hoje. “Ainda posso jogar. Ainda posso jogar em alto nível. Eu consigo fazer 20 pontos agora. Literalmente agora”, cravou.

Leia mais!

É verdade que a NBA está tendo uma inflação grande de pontos. Afinal, em 2012/13, estreia de Waiters na liga, só nove jogadores tiveram médias superiores a 20 pontos por jogo. Na temporada passada, entretanto, o número explodiu: 50 atletas fizeram ao menos 20 por noite.

Publicidade

Mesmo assim, é difícil acreditar que um jogador como Waiters, que já está fora da liga há quatro anos e teve sua melhor temporada em 2016/17, conseguiria o feito. Dentre todos os atletas na lista na última temporada, quem teve o pior aproveitamento de quadra foi Damian Lillard, com 42.4%. O número, porém, ainda é melhor do que a média da carreira de Waiters.

O armador, aliás, só chutou melhor que isso em duas temporadas na carreira. Em 2013/14 e 2019/20, 43.3% e 42.5%, respectivamente.

É normal que atletas, depois de aposentados, passem a avaliar a carreira e suas habilidades de forma diferente. Muitos, inclusive, acabam se superestimando para bem além do que fizeram. Embora Waiters pareça ser um deles, a carreira do jogador foi produtiva, com um título e quatro equipes no currículo. Assim, o jogador passou por Cleveland Cavaliers, Oklahoma City Thunder, Miami Heat e Los Angeles Lakers.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA