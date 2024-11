Erro “mental” de Erik Spoelstra causa derrota de Heat para Pistons

Há algum tempo, Erik Spoelstra é considerado um dos melhores técnicos da NBA, mas na noite de terça-feira, durante a derrota do Miami Heat para o Detroit Pistons (123 a 121), ele cometeu um erro grave. O Heat não tinha mais tempo, enquanto o Pistons empatou em 121, restando um segundo, ele pediu um. Automaticamente, Miami levou uma falta técnica na prorrogação.

“Eu cometi um sério erro mental no fim”, disse Erik Spoelstra. “A culpa é minha, então me sinto terrível por isso”.

Tyler Herro fazia um grande jogo. Ele deixou em 121 a 119, enquanto restava apenas 1.1 segundo. Mas na saída de bola, Jalen Duren recebeu passe direto para a cesta, empatando a partida. Então, Erik Spoelstra se irritou com o lance, pedindo tempo.

Como o Heat não tinha mais tempo, Malik Beasley cobrou o lance livre da técnica e o Pistons abriu 122 a 121. Detalhe: a posse voltou a ser de Detroit após a infração. Haywood Highsmith fez falta em Beasley, que acertou um dos lances. Miami ainda tentou, de muito longe, mas em vão.

A sequência final bizarra de Erik Spoelstra ainda teve um plus. Antes da posse começar, o Heat tinha SEIS JOGADORES NA QUADRA. Depois toda a cagada de pedir tempo que não tinha aconteceu. Publicidade Te amo Spo, mas hoje você cagou. pic.twitter.com/gF8qQetIP2 — Pisou Na Linha 🏀🇧🇷 (@pisounalinha) November 13, 2024



Erik Spoelstra sabe que errou e classificou como vergonha: “Não tem desculpa para o erro”, afirmou. “Estou aqui há 17 anos. Mas nós conversamos sobre isso e eu sabia que nós não tínhamos mais tempo. Eu apenas fiquei irritado e reativo, mas cometi um erro horrível no fim. É uma vergonha”.

Duas vezes campeão e outras três finalista da NBA, Erik Spoelstra sempre esteve com o Heat raramente comete erros como o que teve contra o Pistons. A falha ainda deixou Miami com a sexta derrota em dez jogos e ocupa, agora, o nono lugar no Leste. Por outro lado, Detroit subiu para a sétima posição.

A partida de terça-feira contava, ainda, para a Copa da NBA 2024/25. Após a vitória sobre o Heat, o Pistons conquistou a quarta nos últimos seis jogos.

“Você não quer ter um erro assim”, disse o treinador. “Sim, você deveria deixar o jogo ir para uma segunda prorrogação. Era o que o jogo pedia. Devia ir para uma segunda e não alguém fazendo isso. Infelizmente, mesmo sendo um técnico veterano, eu tive aquele erro”, concluiu Erik Spoelstra.

Lance já aconteceu antes

Na final da NCAA de 1993, Michigan e North Carolina disputavam o título. Então, após dois lances livres de Pat Sullivan, North Carolina deixou o placar em 73 a 71. Assim como Erik Spoelstra, o Hall da Fama Chris Webber, ainda antes de sua carreira na NBA, pediu tempo faltando 11 segundos.

Michigan não tinha mais tempos, então North Carolina ganhou dois lances livres (regras diferentes). Com a diferença de quatro pontos e a posse, North Carolina recebeu falta e ampliou para 77 a 71.

Jalen Rose ainda tentou de três, mas falhou.

Quer mais uma coincidência? Rose, que fez carreira como jogador na NBA e é ex-analista da ESPN, estava acompanhando a partida entre Heat e Pistons no ginásio.

