Envolvido em rumores de troca, jogador do Hawks vai passar por cirurgia

Envolvido em rumores de troca, o jogador do Atlanta Hawks, Larry Nance Jr., vai passar por uma cirurgia. A informação foi divulgada pela franquia. De acordo com o Hawks, o procedimento vai ocorrer nesta quinta-feira (2), um dia depois do aniversário do ala-pivô. Além disso, o prazo de retorno será fornecido somente após a cirurgia.

No último sábado (28), Nance sofreu uma lesão na mão direita durante o jogo contra o Miami Heat. Segundo a equipe de Atlanta, exames de imagem confirmaram uma fratura no quarto osso metacarpo. Desse modo, o jogador de 31 anos vai se submeter a uma cirurgia para reparar a fratura.

Diante do Heat, Nance alcançou um duplo-duplo: dez pontos e dez rebotes. Ele também acertou quatro dos seis arremessos que tentou, em 26 minutos em quadra. Portanto, o técnico Quin Snyder perde um jogador importante na rotação da equipe.

Nesta temporada, Nance disputou 15 jogos. Suas médias até o momento são de 9,5 pontos e 4,3 rebotes, em pouco mais de 19 minutos por jogo. Além disso, o ala-pivô tem um aproveitamento de 52% nas bolas de três (o melhor da carreira).

Com a lesão, os rumores de troca envolvendo o jogador do Hawks deverão se intensificar nas próximas semanas. Afinal, Nance tem um contrato expirante de US$11,2 milhões. Quinto colocado do Leste, o time de Atlanta deverá se reforçar, já pensando na pós-temporada. O prazo final de negociações na NBA (trade deadline) é 6 de fevereiro.

Nance chegou ao Hawks na última offseason. Ele foi um dos cinco atletas envolvidos na troca que levou Dejounte Murray para o New Orleans Pelicans. Vigésima sétima escolha do Draft de 2015, o ala-pivô também já defendeu Los Angeles Lakers, Cleveland Cavaliers e Portland Trail Blazers.

Moeda de troca do Hawks, Nance é um jogador versátil. Capaz de espaçar a quadra, ele possui força física para atuar como pivô em formações mais baixas. Em Atlanta, aliás, é opção para o lugar do jovem Jalen Johnson. Mas, também jogou minutos no lugar dos pivôs Clint Capela e Onyeka Okongwu. Ou seja, a lesão de Nance prejudica a rotação de garrafão da equipe.

Outro jogador do Hawks também está ligado a rumores de troca. De acordo com Jake Fischer, do portal Yahoo! Sports, a franquia quer negociar Capela. Assim como Nance, o pivô tem um contrato expirante (US$22,2 milhões). Além disso, o Hawks não pretende oferecer uma extensão.

