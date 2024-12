Destaque no Hawks, Dyson Daniels faz algo quase inédito na NBA

Desde que chegou ao Atlanta Hawks, Dyson Daniels tem sido um dos melhores defensores da NBA. Colecionando roubos de bola, o ala-armador foi eleito o Defensor do Mês da conferência Oeste em novembro, e segue assim em dezembro. Então, no jogo entre Hawks e Minnesotta Timberwolves, Daniels conseguiu uma estatística não vista há quase uma década, e inédita para Atlanta.

O jogador é o primeiro da liga desde 2017 a ter ao menos oito roubos de bola e dois tocos num mesmo jogo. Draymond Green foi o último que conseguiu tal feito. Além disso, a estatística nunca havia sido feita por algum jogador do Hawks.

Esse foi o sexto jogo dessa temporada onde Daniels conseguiu seis ou mais roubadas de bola. Essa quantidade de jogos com tantos roubos foi vista pela última vez em 2007/08, com Chris Paul, que também conseguiu seis, mas jogando a temporada inteira.

O Hawks busca melhorar na defesa nas últimas semanas, com Dyson Daniels sendo um dos destaques nesse aspecto. Após a vitória contra o Timberwolves, Trae Young elogiou o quesito e os resultados recentes.

“Nossa defesa tem sido muito boa nessas últimas semanas, estamos indo muito bem nesse lado”, disse Young. “O ataque não tem funcionado tão bem, mas acertamos alguns arremessos e nossa defesa continuou firme”.

No início da temporada, o técnico Quin Snyder comentou sobre os hábitos que o Hawks precisava desenvolver na defesa e como isso exigia tempo e consistência para dar certo.

“Formar hábitos exige esforço e foco”. disse Snyder. “Com o tempo, isso gera melhora. É algo que nossos jogadores têm feito bem, e isso se torna um ciclo. Espero que continuemos assim. Gosto do foco e do esforço. Mas o desafio é manter isso por um longo período, contra adversários e situações diferentes. Não é para desmerecer o que temos feito, mas é preciso manter a consistência”.

Desde que chegou ao Hawks na NBA, Dyson Daniels tem médias de 13 pontos por jogo, com cinco rebotes, 3.2 assistências e 3.2 roubos de bola. É o líder de toda a liga em roubadas.

Dessa forma, o ala-armador é um dos motivos pelo qual o Hawks tem se dado bem na classificação. Embora um começo conturbado, a equipe tem 15 vitórias e 15 derrotas, e se colocou em boa posição para brigar por uma vaga direta nos playoffs. Com a possibilidade de fazer boas trocas antes da data limite, Atlanta pode se reforçar e virar uma pedra no sapato durante a pós temporada.

