Empresário é condenado por enganar Dwight Howard e outros jogadores da NBA

O empresário Calvin Darden Jr. foi condenado na Justiça por enganar Dwight Howard e outros jogadores da NBA. O acusado foi considerado culpado por fraude, fraude bancária, lavagem de dinheiros e duas acusações de conspiração. As questões somaram cerca deUS$ 8 milhões até 2021.

Darden estava envolvido em diversos esquemas com o ex-agente Charles Briscoe, que se declarou culpado em 2023. Além de Dwight Howard, outros ex-jogadores e jogadores da NBA foram vítimas do empresário, como Chandler Parsons e James Wiseman.

Uma das provas apresentadas pela promotoria foi de quando Howard enviou US$ 7 milhões a Darden. Na época, então, o empresário o fez acreditar que o investimento seria para comprar o Atlanta Dream, da WNBA. No entanto, o negócio não avançou e o ex-Orlando Magic recebeu o reembolso da quantia milionária.

Além disso, Parsons também participou de um investimento fraudulento na carreira de James Wiseman. Por fim, o júri recebeu evidências de que ele usou os valores na compra de dois carros por US$ 6,1 milhões, um piano por US$ 110 mil, diversos relógios por US$ 90 mil, e a compra de uma casa por US$ 3.7 milhões em Atlanta.

Diante da condenação, os advogados do governo pretende argumentar por uma sentença de 11 a 14 anos para o empresário. O seu cúmplice, por outro lado, recebeu três meses de detenção domiciliar e três anos de supervisão.

Vítima do empresário, Howard esteve no tribunal para testemunhar contra o acusado. Recentemente, aliás, o pivô havia dado detalhes do golpe que sofreu ao acreditar que seria proprietário do Atlanta Dream. Isso porque o desejo passava pela vontade de adquirir uma franquia da sua cidade natal.

“Foi parte do meu agente. Essa machucou”, disse Howard, ao Cortside Buzz. Meu plano era: comprar o Atlanta Dream. O time de basquete feminino. Então, eu pensei: ‘cara, eu realmente quero fazer isso porque tenho duas filhas. Um dia elas vão querer jogar basquete. Eu posso preparar para, quando crescerem, elas joguem pelo time”, continuou.

O caso contra Parson faz parte de uma série de investigações e prisões em Nova York no ano passado. Por fim, além dos dois já condenados, o ex-consultor financeiro, Darryl Cohen, será julgado como parte de um esquema onde a promotoria alega ter tido como vítima Jrue Holiday e outros nomes da NBA.

