Em vitória do Kings, Domantas Sabonis faz história na NBA

Domantas Sabonis fez história na NBA durante a vitória do Sacramento Kings sobre o Toronto Raptors, na noite de quarta-feira. O Kings, que subiu para o sexto lugar no Oeste, venceu por 122 a 107, jogando em casa. Mas Sabonis, com o seu terceiro triplo-duplo da temporada, foi ainda mais incrível. Isso porque tornou-se o primeiro jogador em todos os tempos na liga a fazer a marca sem errar nenhum arremesso ou cometer um erro de quadra.

No fim, Domantas Sabonis obteve 17 pontos, 13 assistências e 11 rebotes, enquanto acertou os seis arremessos de quadra e os cinco que tentou no lance livre. Além disso, foi o seu 340° duplo-duplo na carreira, o sétimo consecutivo na temporada 2024/25 da NBA.

“O técnico (Mike Brown) utilizou uma palavra muito importante antes do jogo. Ele disse que nós teríamos folga amanhã (hoje), caso a gente vencesse. Então, demos de tudo em quadra”, afirmou. “Mas estou muito feliz pelos caras. Nós tivemos alguns momentos em que deixamos o jogo mais fácil para a gente. Jogamos bem a partida toda, mas você sabe que do outro lado (Toronto) tinha um time muito talentoso. Então, no último quarto, defendemos muito bem e vencemos”.

Mas mesmo assim, Domantas Sabonis, um jogador que atuou três vezes no All-Star Game da NBA, teve apenas seis arremessos na vitória do Kings. Ele sabe que foi difícil enfrentar o adversário.

“Eu tentei encontrar chances de arremessar, mas como tínhamos outros jogadores arremessando bem, encontramos outros meios de vencer. Sei que tenho que ser mais agressivo, mas é algo que vou achando a cada partida durante a temporada”, disse. “Se estivermos vencendo, jogando assim, é ótimo. Mas acho que a melhor parte de tudo foi que joguei só 33 minutos”.

Afinal, em uma temporada de 82 jogos, um jogador de elite como Domantas Sabonis tem de atuar por muitos minutos. Até então, nas sete primeiras partidas, ele tinha uma média de 37 por jogo.

Mas nos rebotes, o Kings vinha tendo uma grande preocupação na temporada. A equipe era apenas a vigésima segunda no quesito, enquanto os adversários aproveitavam para vencer a batalha no quesito. Sacramento ficou com 47 contra 34 de Toronto.

“Grande jogo de Domantas Sabonis, com mais um triplo-duplo. Eu falo isso, mas parece que já falei. Ele fez um grande trabalho com Keegan Murray. Eles pegaram 11 dos nossos 16 rebotes de ataque. Então, é preciso elogiar”, afirmou o técnico Mike Brown. “Eles fizeram um ótimo trabalho no garrafão e finalmente cuidaram dos rebotes”, concluiu.

