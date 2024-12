Em vitória, Derrick White sofre lesão e preocupa Celtics

Derrick White sofreu uma lesão no último jogo do Boston Celtics e preocupa a comissão técnica. De acordo com a equipe médica, o armador sentiu dores no pé na vitória diante do Chicago Bulls, na sexta-feira (29). Por enquanto, não há uma data definida para retorno, mas o time celta informou que a recuperação deve ser dia após dia.

O técnico do Celtics, Joe Mazulla, evitou otimismo após a lesão sofrida por Derrick White. “Ele disse que ficaria bem, mas não sei exatamente. Dei um tapinha nele lá atrás. Perguntei como ele estava, [e] ele disse que ficaria bem, mas ainda não sei mais nada além disso”, explicou o treinador após o jogo.

White jogou por 24 minutos na vitória contra o Bulls. Durante o período, ele marcou 16 pontos, seis reboets e quatro assistências. No entanto, a dor no pé o forçou a sair do confronto com oito minutos restantes do terceiro quarto. Depois disso, ele não voltou.

Publicidade

A notícia é ruim para uma equipe que estava com elenco completo para a partida. Pela primeira vez na temporada, nenhum jogador estava com qualquer lesão.

Até sentir o desconforto, White vinha de sua melhor temporada na NBA. Em 19 partidas, o armador registrou médias de 18.3 pontos, 4.7 rebotes e 4.4 assistências. Além disso, seguiu como um dos melhores defensores de perímetro da liga, com 1.1 toco e 0.8 roubo de bola por jogo.

Publicidade

Leia mais!

Embora tenha perdido White, o Celtics ganhou com o retorno de Kristaps Porzingis. Após perder os 17 primeiros jogos, por conta de uma rara lesão no joelho, ele retornou no início da semana contra o Los Angeles Clippers. Na ocasião, o letão marcou 16 pontos e ajudou na vitória por 32 pontos diante do adversário.

Além disso, contra o Bulls, Porzingis teve mais uma boa atuação. Em 25 minutos, ele marcou 21 pontos e coletou oito rebotes, sendo o terceiro principal marcador, atrás apenas de Jayson Tatum e Payton Pritchard.

Diante do cenário, o Celtics ocupa a segunda posição da Conferência Leste. Em 19 partidas, o time venceu 16 e perdeu somente três. Desse modo, está somente a uma vitória atrás do líder Cleveland Cavaliers, que tem 17 vitórias e três derrotas neste início da temporada 2024/25. As duas equipes, aliás, se enfrentam neste domingo (1º), no confronto que vale a liderança.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA