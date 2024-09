Durante o último episódio do The Pat Bev Podcast, Patrick Beverley elegeu seus cinco melhores alas-pivôs em atividade na NBA. No entanto, sua lista não é convencional. O armador tem uma definição específica para um jogador da posição, então deixou de fora os principais astros da liga.

De acordo com Patrick Beverley, Karl-Anthony Towns, Zion Williamson, Jaren Jackson Jr., Lauri Markkanen e Draymond Green são os melhores alas-pivôs da NBA. Desse modo, Rone, que também apresenta o podcast, perguntou se o veterano havia esquecido do seu ex-colega de time, Giannis Antetokounmpo. Em sua resposta, ele explicou o motivo de não ter citado o duas vezes MVP e outros astros na lista.

“Greek Freak [Giannis Antetokunmpo] não é um ala-pivô”, disse Beverley. “Ele é um ala, joga na três. Você está louco? Eu coloco Greek na mesma categoria que coloco LeBron [James], [Victor] Wembanyama e Kevin Durant. Eles jogam basquete sem uma posição específica. Não dá para dizer que ele é um ala-pivô, ao mesmo tempo que faz a função de armador”.

Apesar da explicação, a resposta não convenceu o colega de Patrick Beverley. Então, ele pediu para ligarem para Giannis para saberem sua opinião, mas não o fizeram. O co-host também questionou o jogador se só por esses jogadores levarem a bola para o ataque faz com que sejam armadores

“Ele [Giannis] vai dizer: ‘Eu sou tudo, Pat’”, respondeu Berveley. “Só porque ele tem 2,13m não quer dizer que ele é um ala-pivô. A posição quatro está entrando em extinção”.

Análise da lista

Patrick Beverley listou cinco alas-pivôs de elite, todos com passagem por pelo menos um All-Star Game da NBA. No entanto, não dá para dizer que todos estão na mesma categoria. Afinal, Draymond Green, que possui quatro anéis com o Golden State Warriors, é o único campeão da liga citado. O resto ainda está na busca por essa conquista.

No entanto, apenas Zion que nunca recebeu um prêmio individual em sua carreira até o momento. Towns foi nomeado Novato do Ano, Markkanen recebeu o prêmio de Jogador Que Mais Evoluiu e Jackson Jr e Green já foram os Defensores do Ano. Desse modo, a lista apresenta nomes válidos, apesar de deixar de fora os principais nomes da posição por conta de sua visão sobre o estilo de jogo deles.

