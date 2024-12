Em duelo de estrelas, Jayson Tatum lidera vitória do Celtics sobre Bucks

O Boston Celtics superou o Milwaukee Bucks por 111 a 105, nesta sexta-feira (6), com grande atuação de Jayson Tatum. Isso porque o astro terminou o duelo com 34 pontos, sendo 14 deles só no último quarto. Além disso, pegou dez rebotes e distribuiu cinco assistências e foi o principal nome do time vencedor. No entanto, a partida contou com vários destaques e, em clima de playoffs, foi emocionante até o fim.

Além de Jayson Tatum, o Celtics contou com ótima participação de Jaylen Brown no triunfo sobre o Bucks. O craque anotou 25 pontos ao longo de 34 minutos em quadra. Portanto, as duas principais estrelas combinaram para 59 pontos de Boston.

Entretanto, a noite de jogadores inspirados do Celtics não parou por aí. Afinal, no melhor estilo “lei do ex”, Jrue Holiday foi fundamental. O armador terminou o confronto com 20 pontos, seis assistências e cinco rebotes contra sua antiga equipe. Vale lembrar, aliás, que as duas melhores atuações do camisa 4 na atual temporada foram justamente contra o Bucks. No último encontro que participou, ele fez 21 pontos.

Boston ainda anotou 17 cestas de três, mas com baixo aproveitamento de 32%. Ao todo, foram 52 tentativas do perímetro. No duelo desta sexta-feira, o técnico Joe Mazzulla não contou com Kristaps Porzingis e viu uma atuação abaixo de Derrick White. Mesmo assim, o Celtics saiu com a vitória. Então, foi o 19º triunfo em 2024/25 em 23 partidas disputadas.

Assim, foi a terceira vitória celta sobre Milwaukee na atual campanha. Como resultado, foi o nono resultado positivo da equipe sobre o rival jogando no TD Garden.

Por outro lado, com o revés para o Celtics, o Bucks amargou a segunda derrota seguida, sendo a 11ª na temporada. Agora, a equipe tem 50% de aproveitamento, já que também venceu 11. Apesar do resultado negativo, Milwaukee apresenta clara evolução em relação ao início da campanha. No duelo contra Boston, seus principais atros brilharam.

Isso porque Giannis Antetokounmpo anotou um duplo-duplo de 30 pontos e 11 rebotes. Do mesmo modo, Damian Lillard teve ótima atuação. O armador contribuiu com 31 pontos, sendo 20 apenas no primeiro tempo, e foi o cestinha da partida. Além disso, foram cinco rebotes e quatro assistências. Mas o mais surpreendente foi seu tempo em quadra. O craque atuou durante todos os 40 minutos da partida.

Sob esse ponto de vista, os astros do Bucks levaram a melhor no duelo “individual” contra Tatum e Brown. Afinal, Antetokounmpo e Lillard somaram 61 pontos, enquanto as estrelas de Boston fizeram 59.

Vale destacar o retorno de Khris Middleton. O veterano fez sua estreia em 2024/25 após se recuperar de lesão. Ele começou no banco, atuou por 23 minutos e anotou 11 pontos, três rebotes e cinco assistências.

Com o resultado, o Celtics segue em segundo lugar na Conferência Leste com 19 vitórias e quatro derrotas. O próximo compromisso do time será neste sábado (7), contra o Memphis Grizzlies. Em contrapartida, o Bucks ocupa a sexta posição com 11 triunfos em 22 jogos. A equipe do técnico Doc Rivers volta à quadra no domingo (8), em duelo contra o Brooklyn Nets.

