Eliminação do Bucks nos playoffs da NBA pode atrapalhar o Suns

O Milwaukee Bucks foi eliminado logo na primeira rodada dos playoffs da NBA, e isso pode atrapalhar o Phoenix Suns, que está a mais de 2800km de distância. Isso porque, de acordo com o portal Valley of the Suns, a queda do Bucks pode fazer com que Giannis Antetokounmpo se torne disponível no mercado da offseason.

O problema disso, então, é que Phoenix também promete uma intertemporada agitada. De acordo com Shams Charania, da ESPN, a equipe deve tentar trocar Kevin Durant e Bradley Beal, repaginando o elenco que não foi nem mesmo ao play-in da NBA. Acontece que, caso Giannis esteja de fato disponível, Durant não seria mais o grande nome do mercado. Isso, é claro, poderia atrapalhar o valor de mercado do jogador do Suns.

Com 30 anos, Giannis é um jogador que, se disponível, seria interesse de quase qualquer equipe da NBA. Por isso, “roubaria” atenção de Durant. É claro que camisa 35 do Suns ainda iria atrair interessados, mas o mercado se tornaria bem diferente para ele.

Phoenix já havia tentado trocar o craque na trade deadline, mas não conseguiu. Isso porque o próprio Durant “vetou” os destinos, indicando que preferia ficar na franquia. Agora, porém, a troca deve sair, já que é bem claro que nada funcionou por lá.

Pelo lado do Bucks, a equipe não foi tão melhor assim. Embora tenha ido para a pós-temporada, foi eliminada logo de cara pelo Indiana Pacers, em cinco jogos. Para piorar, Damian Lillard rompeu o tendão de aquiles e deve ficar de fora por grande parte da próxima temporada. Dessa forma, alguns analistas indicam que é hora de Giannis sair e permitir o Bucks ir para a reconstrução. Franquia e atleta devem se reunir nos próximos dias para discutir o futuro.

Os dois seriam os grandes nomes do mercado de trocas. É claro, porém, que há outros nomes que podem trocar de time durante a free agency. James Harden e Julius Randle, por exemplo, serão agentes livres irrestritos, e vêm de boas temporadas.

Há quatro anos, em 2021, Phoenix Suns e Milwaukee Bucks disputaram a grande final dos playoffs da NBA. Agora, contudo, ambas as equipes veem uma reconstrução como quase inevitável. O Bucks perdeu as boas peças que tinha ao redor de Giannis, e, embora o grego ainda tenha só 30 anos, vê o tempo passar. A última vitória da equipe na pós-temporada foi em 2022.

Já o Suns, apostou tudo em Durant, Devin Booker e Bradley Beal. O resultado não foi bom, e agora a diretoria também planeja reconstruir. Isso mostra, afinal, como o tempo é cruel, e mesmo times que davam pinta que iriam competir por anos podem cair rápido.

