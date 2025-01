E se a final for Thunder e Cavs?

A gravação deste episódio caiu bem no dia que a NBB voltou. Então para cobrir a falta dos jogos do Brasil, falamos do João Fonseca e do Monteiro chegando a fase principal do Australian Open. Falamos também da incrível vitória da Fernanda Torres no Globo de Ouro. Que semana para o nosso país. Acho que valeu por não termos rodada da NBB.

Mas claro que tivemos brasileiros brilhando com a bola laranja. Huertas, Caboclo, Alessanco, entre outros, foram bem demais no velho continente. Comentamos as participações deles na semana.

E aproveitando que já estávamos na Europa, falamos da Euroleague. Só haviam sido jogados 4 jogos nesta semana, mas a principal notícia veio do novo acordo de mídia da liga. Apenas 10 times são fixos em todas as temporadas da Euro, os outros recebem convites. Um destes times fixos era o CSKA, mas que foi suspenso por causa da guerra da Rússia com a Ucrânia. Só que esta guerra não vai durar para sempre. E quando ela acabar, o CSKA volta a ser membro fixo da liga?

Ao assinar o novo contrato de mídia, os dez times fixos recebem mais dinheiro do que os convidados, por isso existe uma distancia razoável entre alguns dos clubes. Mas se o CSKA voltar a ser fixo, quem deixa de ser? E qual vai ser o impacto monetário nisso? É uma situação complexa que tentamos abordar com as diferentes possibilidades.

Fora as possíveis parcerias da NBA com a Euroleague, como poderia funcionar? Para a surpresa de todos, o Martan assistiu partidas da NBA Africa e curtiu o que viu. Seria alguma coisa neste formato? Ou na Europa a conversa é diferente.

Enquanto isso, na NBA, Jimmy Butler que iria para qualquer time não vai mais para qualquer time. Riscou da lista dois por enquanto… e duvido nada que risque mais alguns. Falamos das possibilidades para ele e onde seria possível encaixar ele melhor para uma temporada. Em termos de contrato, a maior dificuldade quem tem é o Suns com o Beal. Que dor de cabeça que eles arrumaram.

Para fechar, falamos do jogão de bola que foi OKC e Cavs. Será que temos ai a final do campeonato ou ainda é muito cedo para dizer? Teve isso e muito mais, então aperta o play e vem com a gente!

