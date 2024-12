“É difícil para times serem bons sem seus principais jogadores”, avalia Jaylen Brown

As constantes lesões de jogadores importantes são um problema para todos os times da NBA e Jaylen Brown reconhece isso. Para o astro do Boston Celtics, apesar do risco de contusões pelo grande desgaste de uma temporada com 82 jogos, a questão tem a ver com mentalidade. Afinal, para que uma equipe tenha maiores chances de vencer, seus melhores jogadores precisam estar em quadra.

Em coletiva após a vitória do Boston Celtics sobre o Miami Heat, na última segunda-feira (3), Brown falou da importância de que os grandes astros tenham a mentalidade de sempre jogar. O craque estava doente e era dúvida para a partida. Mas entrou em quadra mesmo assim.

“A verdade é que seja qual for o caso ou o problema, eu tento sempre estar lá para ajudar meu time. Sou um dos líderes, então esse é o meu papel. Eu sempre tenho perder o menor número de jogos possível, isso é importante para o nosso grupo sabe? Mesmo que você não esteja se sentindo bem, é importante que você mostre seu compromisso. Acho que isso define uma linha de exemplo que todos vão seguir”, afirmou o camisa 7.

Brown não só jogou contra Miami, como foi o líder da vitória. Afinal, anotou 29 pontos, sete rebotes e quatro assistências em 31 minutos. Além disso, acertou quatro bolas triplas na partida. Apesar disso, Boston ainda teve os desfalques importantes de Jrue Holiday, Kristaps Porzingis e Al Horford.

Do mesmo modo, alguns nomes importantes também não atuaram por Miami, como por exemplo, Jimmy Butler, Nikola Jovic e Kevin Love. A vitória celta foi tranquila no TD Garden, por 108 a 89.

Para Boston, a partida se tratou de um tão temido back-to-back. Ou seja, uma sequência de dois jogos em dois dias, a equipe perdeu para o Cleveland Cavaliers no domingo. Jaylen Brown reconheceu as dificuldades que esse tipo de partida impõe, mas também citou que todos os times e jogadores passam por isso.

“É uma parte da jornada. É claro que é cansativo, é difícil de jogar, você está correndo mais riscos de certa forma. Mas não somos só nós que vamos ter que passar por isso. Então, como todos na NBA, é ter a mentalidade de sair, jogar e fazer o melhor trabalho possível para vencer, seja contra quem for”, explicou o camisa 7.

E o craque também garantiu que essa é uma responsabilidade dos melhores jogadores de cada time. Em sua opinião, os times dificilmente atingirão o maior nível se astros não jogarem em noites consecutivas.

“Isso representa uma certa adversidade, não estou negando isso. Você precisa preparar seu corpo e sua mente para jogar em duas noites seguidas, e só fica pior se você carrega alguma lesão ou precisa viajar nesse meio tempo. Mas você tem que aceitar, porque faz parte do processo. As equipes não serão ótimas se os seus principais jogadores não estiverem dispostos a jogar nessas noites. Então, é isso o que tentamos fazer por aqui”, concluiu Brown.

O ala tem tido uma boa presença pela equipe nos últimos tempos. Ele atuou em 16 das 21 partidas da equipe em 2024/25. Além disso, atuou mais de 65 vezes em todas as campanhas desde 2021/22.

