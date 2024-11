Mais problemas: reforço do 76ers sofre lesão e se junta a Embiid e George

O ala-pivô Caleb Martin, reforço do Philadelphia 76ers, se juntou a Joel Embiid e Paul George na lista de lesionados do time. De acordo com a equipe médica, o jogador sentiu dores nas costas, na quarta-feira (27), antes do jogo contra o Houston Rockets. Então, ele não enfrentou o time texano e é dúvida para os próximos jogos.

A lesão de Martin é resultado de uma queda no jogo entre Sixers e Brooklyn Nets. Na semana passada, ele caiu e passou a ter dores nas costas. No domingo (24), contra o Los Angeles Clippers, o desconforto o tirou do jogo após 13 minutos. A partida agravou a contusão e o reforço se juntou a Embiid, George e Kyle Lowry como ausências do 76ers diante do Rockets.

“Foi na queda. Ele tem sentido dores desde então”, contou o técnico Nick Nurse. “Ele estava sentindo dores consideráveis, mas tentou jogar um pouco outro dia. Isso não ajudou. Ele ainda sente bastante dor, mas é dia após dia. Não deve demorar muito. Só precisamos aliviar um pouco essa dor para ele”, acrescentou.

Ex-jogador do Miami Heat, Martin chegou na atual temporada para o 76ers. Desde então, ele foi titular em 15 dos 16 primeiros jogos da franquia, com médias de 9.9 pontos, 4.9 rebotes, 2.5 assistências e 1.1 roubo. Além disso, o recém-contratado alcançou 41.2% nos arremessos e 30.4% nas bolas de três.

Apesar de números modestos, sua ausência deve ser bastante sentida. Isso porque, a franquia já perdeu diversos jogadores por lesão, com Embiid, George e Lowry como desfalques atuais. O histórico de contusões, aliás, tem impactado diferentamente na temporada, uma vez que o time tem 14 derrotas em 17 partidas.

“Minha opinião? Eu não gosto disso [a série de lesões]. Não é nada divertido. Certamente não é. É meio difícil saber o que temos, mas a bola vai subir em breve. Então, precisamos estar prontos para jogar”, completou Nurse.

Apesar do início ruim, a expectativa é de que a recuperação dos principais nomes mude o panorama. Em entrevista a Ky Carlin, do jornal USA Today, Paul George afirmou que o time vai reagir.

“Vamos mudar isso. Estou 100% confiança de que vamos reverter essa situação. Depende de nós. Precisamos controlar o que está ao nosso alcance”, afirmou George.

Em busca da mudança, aliás, o 76ers realizou uma reunião recente. Na conversa, que envolveu técnicos e jogadores, Maxey cobrou Embiid diretamente por dar mau exemplo ao chegar atrasado. As informações foram vazadas por Shams Charania, da ESPN, o que colocou o vestiário ainda mais em crise.

