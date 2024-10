Dwyane Wade revela outros jogadores da NBA que merecem uma estátua

Notícia nos últimos dias pela sua estátua sem muita semelhança, Dwyane Wade foi perguntado quem seriam os outros jogadores da NBA que também merecem uma homenagem em pedra ao final de suas carreiras. Sem muitas ressalvas, o ex-jogador revelou que LeBron James, Kevin Durant e Stephen Curry deveriam ser imortalizados com estátuas.

LeBron James é uma escolha óbvia, até pelo fato de ser seu amigo e antigo colega no Miami Heat e Cleveland Cavaliers. Enquanto isso, ele pode receber homenagem em mais de um time. Afinal, o maior pontuador da história ganhou títulos pelo Cavaliers, Heat, além do Los Angeles Lakers.

Na primeira parte de sua carreira, em Cleveland, foi MVP duas vezes, além de várias vezes All-Star e All-NBA. Então, pelo Heat, repetiu a dose com mais dois títulos de MVP e dois anéis de campeão da liga. Por fim, pelo Lakers, LeBron venceu a NBA mais uma vez. Tudo isso somado ao título de maior pontuador da história da liga e 20 seleções ao All-Star.

Stephen Curry, por outro lado, também tem um currículo invejável: o armador foi campeão quatro vezes, além de duas vezes MVP. Uma delas, a única escolha unânime para o prêmio na história da liga. Além disso, o camisa 30 também é o maior pontuador de três da história. E é claro, sua estátua seria em San Francisco, casa do Golden State Warriors.

Por fim, Kevin Durant. O ala tem dois títulos da liga e um troféu de MVP. Mais que isso, é tido como um dos melhores cestinhas da história, com média de 27.3 pontos na carreira. Por currículo e conquistas, de acordo com Wade, uma estátua para Durant seria certa. Entretanto, sua saída conturbada de equipes onde viveu seu auge pode complicar uma eventual homenagem.

“Isso é loucura. Mas eu queria sentir isso. A vida passa tão rápido e é muito raro que consigamos sentir as coisas, porque estamos sempre pensando no próximo passo. Eu não joguei para isso. Só queria mudar a vida da minha família. Então, sou um dos homens mais sortudos do mundo”, comentou o tricampeão.

De todo modo, mesmo com o palpite de Dwyane Wade, são muitos os jogadores da NBA que terão a carreira reconhecida nos próximos anos, seja com camisas aposentadas ou uma estátua.

