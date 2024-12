Dwyane Wade diz o que pensa sobre o Celtics de Tatum e Brown

Um dos jogadores mais relevantes de sua geração, Dwyane Wade comentou sobre o time do momento na NBA, o Boston Celtics de Jayson Tatum e Jaylen Brown. De fato, Wade venceu a liga em três oportunidades com o Miami Heat. A princípio, com Shaquille O’Neal e, depois, com LeBron James. Dessa forma, o ex-armador sabe muito bem como funciona o trabalho de ser uma estrela e conviver com outros atletas do mesmo nível.

À primeira vista, Dwyane Wade passou suas impressões sobre o Boston Celtics. Jayson Tatum ter sido reserva na Olimpíada foi uma coisa ruim para o astro, porém boa para o time, já que o astro chegou para a nova temporada da NBA com um sentimento de calar os seus críticos.

“Acho que a melhor coisa para o Celtics foi tudo o que aconteceu com Jayson Tatum”, explicou Dwyane Wade, MVP das Finais da NBA de 2006 em seu podcast Evolution. “Não foi algo bom para ele pessoalmente, mas, para eles voltarem nesta temporada, o sentimento de revanche no ombro dele e de seus colegas está lá”.

Publicidade

Leia mais!

Em seguida, a lenda do Miami Heat destacou que o que mais gosta nesse time do Boston Celtics é o fato da equipe seguir motivada e competitiva mesmo sendo os atuais campeões da NBA.

“Eu amo Boston por causa disso, e também pelo nível em que eles estão. [Jaylen] Brown vai continuar no nível em que está. Mesmo que esses caras tenham encontrado uma maneira de permanecer juntos, eles ainda são competitivos. Ele tem o MVP das finais”, afirmou Wade.

Publicidade

Sobretudo, Dwyane Wade vê como boa a rivalidade entre Tatum e Brown foi assunto nos últimos anos. Sendo assim, quando Brown foi eleito como MVP das finais de 2023, o debate aumentou. No entanto, ambos já comentaram que a competição é importante para que os dois melhorem como atletas.

“Nós competimos, nós nos pressionamos, aprendemos uns com os outros, e eu acho que muito do nosso relacionamento foi construído a partir dessa dinâmica de respeito. E essa é a parte bonita disso. Jayson quer ser a melhor versão dele e isso não me impede de ser a minha melhor versão de mim mesmo. Neste ponto, somos parte do destino um do outro”, afirmou Jaylen Brown em entrevista ao portal The Athletic.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA.