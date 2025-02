Dwyane Wade derruba narrativa sobre Luka Doncic

Dwyane Wade tem dado opiniões fortes sobre a troca do Dallas Mavericks que enviou Luka Doncic para o Los Angeles Lakers. Depois de falar em um tom conspiratório sobre o tema, o ídolo do Miami Heat criticou de forma dura a franquia texana que fez a troca por preocupações severas sobre dois pontos: a saúde e a capacidade do esloveno em se manter em forma.

Wade foi convidado para o podcast Revamped Rosters, que tem como um de seus membros fixos o multicampeão da NBA JaVale McGee. Questionado sobre a troca de Dallas fazer algum sentido, Wade deixou claro que não concordava com as opiniões dos donos do Mavericks e a narrativa criada por eles.

“Sejamos sinceros, alguém aqui acredita nisso? Sendo honesto, isso sequer importa para mim. Eu entendo que as pessoas gostem de falar, mas estamos falando de Luka Doncic. As pessoas dizerem que um cara desse nível está fora de forma é insano para mim. Eu joguei nessa liga por muitos anos, vi vários dos melhores jogadores do mundo. O que posso garantir a você é que não se pode produzir o que ele produz quando se está fora de forma”, afirmou Wade.

Desde que a troca aconteceu, o grande ponto levantado por todos os jornalistas com informação no assunto é de que Dallas está “apostando contra o corpo” do craque. Suas constantes lesões e peso, foram essenciais para que a franquia trouxesse Anthony Davis, que ironicamente se machucou na estreia e não tem data para voltar.

Isso incluiu uma declaração polêmica do proprietário majoritário do Mavs, Patrick Dumont. Apesar de não falar diretamente o nome do camisa 77, o dono da franquia indicou que Doncic não tinha a ética de trabalho dos maiores jogadores da história.

“Na minha visão, as equipes vencem com foco, tendo o caráter certo. Por isso, precisamos construir a cultura correta e ter a dedicação necessária para trabalhar o máximo possível e sermos campeões”, disse o bilionário. “E se você não fizer isso, vai perder. Todos sabem disso. É assim que ajo fora do basquete. Porque essa é a única maneira de ser competitivo e vencer. Se quiser tirar férias, não faça isso conosco”, seguiu.

“Se olhar para os grandes da liga, as pessoas com quem você e eu crescemos como Michael Jordan, Larry Bird, Kobe Bryant, Shaquille O’Neal, eles trabalharam muito duro, todos os dias, com um só foco: vencer. Então, se você não tem isso, não funciona. E se não tem isso, não deve fazer parte do Dallas Mavericks”, completou.

As críticas a abordagem de Dumont e do GM Nico Harrison não tem cessado desde que a troca ocorreu. Rumores indicam até mesmo que o executivo foi ameaçado de morte por conta do acordo que levou Luka da franquia.

O astro estreou pelo Lakers na última segunda-feira (10), em vitória contra o Utah Jazz. Ainda um pouco lento e sem ritmo de jogo, com mais de um mês e meio fora das quadras, o craque ainda foi capaz de ter alguns bons momentos durante o triunfo. Ele jogará pela segunda vez, nessa quarta-feira (12), em novo duelo contra Utah, mas dessa vez em Salt Lake City.

