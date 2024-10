Duas vezes campeão, Kentavious Caldwell-Pope alfineta times que passou

Kentavious Caldwell-Pope levou sua experiência de campeão com os times que passou para o Orlando Magic. No entanto, parece que a jovem equipe da Flórida impressionou o veterano. De acordo com o jogador, é a primeira vez que está em uma equipe em que todos os jogadores gostam de defender.

“Essa é a primeira vez que estou em uma equipe em que todos gostam de defender. Isso me deixou animado”, afirmou Pope. “Faz eu querer competir ainda mais naquele lado da quadra. Estou animado para fazer parte daquele time em que todos os adversários têm dificuldade de pontuar. Isso importa muito na NBA. Um time com uma boa defesa ganha jogos”.

Após a fala do ala-armador de 31 anos, os torcedores logo começaram a especular a quais antigos colegas de equipe ele estava se referindo. É claro que LeBron James e Nikola Jokic, seus dois melhores companheiros, foram citados.

Apesar de ser completo no ataque, o pivô sérvio foi um alvo na defesa durante a maior parte da carreira. Desse modo, sempre foi criticado por esta parte de seu jogo. Mas, há alguns anos Jokic se tornou um jogador defensivamente confiável.

Por outro lado, LeBron só recebe críticas por sua defesa há pouco tempo. O ala já foi um jogador digno de Defensor do Ano, mas é difícil continuar neste nível aos 39 anos. Uma prova disso é que o Los Angeles Lakers precisou cercar James com bons defensores experientes para permiti-lo focar apenas em pontuar e criar jogadas na conquista do título de 2020.

No entanto, o que a fala de Pope mais fez foi evidenciar a qualidade de seu novo time. O jogador elogiou seus colegas porque sabe que foi campeão quando esteve em boas equipes defensivas. O Lakers em 2020 teve um defensive rating de 106.1 e o Denver Nuggets de 110.2.

Na última temporada, o Magic teve o terceiro melhor defensive rating da liga (110.8), ficando atrás apenas do Minnesota Timberwolves e Boston Celtics, nesta ordem. Desse modo, a equipe teve uma defesa de elite e conseguiu ir para seu primeiro playoffs em quatro anos. Então a adição do campeão Kentavious Caldwell-Pope pode estabelecer o elenco como um dos melhores times defensivos da atualidade.

