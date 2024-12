Draymond Green xinga Buddy Hield

Draymond Green teve um momento tenso com o companheiro Buddy Hield na vitória do Golden State Warriors sobre o Phoenix Suns no último sábado (28). Após um erro, Green foi flagrado no microfone dizendo “Acorda, porr*. Ou senta no banco. Merd*”.

Dessa forma, depois do jogo, Green explicou que tentava motivar Hield como parte de seu papel como líder.

“Como líder, você precisa tentar métodos diferentes. Às vezes, você fala com calma, outras vezes, não”, disse Green. “Joguei com o Buddy por 30 jogos. Ainda estou aprendendo o que funciona para ele. Por exemplo, com Jonathan Kuminga, digo o que preciso e ele ouve. Se gritar, ele pode se fechar. Stephen Curry, porém, responde de outra forma”.

“Assim, uma coisa que aprendi com Tom Izzo é que a liderança exige adaptação. Afinal, não dá para liderar todo mundo do mesmo jeito. Você precisa descobrir o que motiva cada um. Naquele momento, confrontar Buddy era o que precisava. Estávamos apáticos e perdemos a bola. Isso não foi uma crítica ao Buddy. O Dennis Schroder me cobrou outro dia, e ele está aqui há duas semanas. Está tudo bem, porque isso faz parte do jogo”, concluiu.

Além disso, sobre o “vazamento” da comunicação, Green mostrou não se importar muito.

“Hoje em dia, os microfones captam tudo. Não ligo. Digo na cara do microfone. Não seja o cara que não aceita ser cobrado. Eu nunca serei esse cara. Se um companheiro gritar comigo, ótimo. Talvez eu responda. O Buddy me respondeu também. Discutimos e seguimos em frente”.”

Ademais, Draymond Green também destacou como sua experiência pode ajudar companheiros como Buddy Hield.

“Joguei muito basquete de alto nível. Porém, Buddy ainda não teve essa chance. É nosso trabalho ajudá-lo a entender o que é preciso. Mas se as pessoas não gostam de como lidero, paciência. É por isso que elas não têm quatro títulos, e eu tenho”, concluiu.

Embora líder no Warriors, Green acumula polêmicas na carreira. Enquanto Kevin Durant estava no time, chegou a ter problemas com Green. Na época, de acordo com rumores, o atrito entre os dois foi motivo para a saída de Durant. Mais recentemente, o camisa 23 chegou a agredir Jordan Poole em um treino da equipe. Além disso, Green também já foi visto como “reclamão” em excesso, liderando a liga em faltas técnicas várias temporadas.

