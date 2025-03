Draymond Green: “Towns tinha motivação para encarar Warriors”

Golden State Warriors e New York Knicks voltaram a se encontrar na noite de sábado (15). Apesar de o Warriors vencer o adversário mais uma vez, Draymond Green “elogiou” Karl-Anthony Towns. De acordo com o veterano, Towns tinha uma motivação extra para enfrentar o time de San Francisco.

Após o primeiro jogo entre Knicks e Warriors na atual temporada, no dia 4 de março, Green disse que Towns não atuou, pois estaria com medo de enfrentar Jimmy Butler. No entanto, era uma informação falsa. Afinal, o jogador do time de Nova York estava com a namorada em um funeral.

Pouco depois, Green se desculpou com Towns, apesar de parecer estranho.

“Ah, que coisa ruim. Sinto muito ouvir algo assim. Mas os comentários que fiz foram porque eu ouvi pessoas dizendo aquilo. Então, foi o que eu ouvi. Mas mando a ele e sua família meus sentimentos. É invevitável. Todos vamos passar por isso, de um jeito ou de outro. Mas é ruim. Você não deseja isso a ninguém, mas o Draymond Green Show com Baron Davis vai continuar”, disse, pouco depois de ficar sabendo do motivo real da ausência.

Então, no sábado, Green percebeu que Towns estava com muito mais “vontade” do que em outros jogos que o enfrentou.

Towns anotou 29 pontos e pegou 12 rebotes contra o Warriors, enquanto Draymond Green provocou o adversário antes mesmo de o jogo acabar.

“Foi legal, bem legal. Mas é bom ver Towns jogando assim”, disse Green. “Acho que foi o jogo mais físico que vi dele. Ele tinha uma motivação extra, então deixou o jogo mais legal”.

All-Star em 2024/25, Towns fez os seis primeiros pontos do Knicks e terminou o primeiro quarto com 11, enquanto o time liderou o jogo contra o Warriors em vários momentos. Apesar de o jogo acontecer em San Francisco, a equipe de Nova York seguiu perto no placar por todo o embate.

No fim, o Warriors superou o Knicks de Towns por 97 a 94, vencendo o sétimo jogo consecutivo. Apesar de o time estar em grande fase, ainda é o sexto no Oeste e Minnesota Timberwolves, o sétimo, vem com uma derrota a mais. Ou seja, a luta pela classificação direta aos playoffs deve seguir até os últimos jogos da temporada 2024/25 da NBA.

Na noite de segunda-feira (17), Green e o Warriors encaram o Denver Nuggets, enquanto o Knicks pega o Miami Heat. Ambos jogam em seus domínios.

