Draymond Green e jornalista são cobrados por informação errada de Karl-Anthony Towns

Draymond Green e polêmicas são quase um sinônimo, mas a última delas com Karl-Anthony Towns vem rendendo muitas críticas. O especialista defensivo espalhou uma informação mentirosa a respeito do pivô do New York Knicks e foi endossado pelo jornalista da Fox Sports, Chris Broussard. Na verdade, o craque estava presente em um funeral de uma amiga. A questão se tornou uma das grandes polêmicas da mídia dos EUA nos últimos dias.

Golden State Warriors e New York Knicks se enfrentaram na última terça-feira (4). Towns ficou de fora do jogo, devido a motivos pessoais. Alguns dias depois, Draymond Green atribuiu isso a um suposto medo de reencontrar Jimmy Butler, ex-companheiro do pivô que foi desafeto do craque nos tempos de Minnesota Timberwolves. A fala foi feita em seu podcast, The Draymond Green Show.

“A verdade é que foi um grande jogo para nós. Eu sei que muitos de vocês vão dizer que eles não tinham Towns. Mas o que podemos fazer? Algumas pessoas diriam que ele está evitando Jimmy Butler. Eu não sei, e já adianto que tenho muito amor por ele e pela família dele, o pai dele é um cara incrível. Mas o que ouvi é que ele não jogou porque Butler estava na cidade. Vocês sabem que eles tiveram aquele problema em Minnesota né? Enfim…”, ironizou o ala-pivô.

Depois disso, Broussard endossou o discurso no programa First Things First, da Fox Sports.

“Draymond Green disse em seu podcast que Karl-Anthony Towns só não jogou devido a presença de Jimmy Butler. Mas só estou dizendo o que ouvi, isso está lá fora. Eu acho complicado, afinal, o pivô já tem fama de ser um jogador ‘soft’. Eu te amo KAT, mas você precisa mudar isso”, afirmou o jornalista.

Desde então, a questão viralizou. Na quinta-feira (6) antes do duelo entre Knicks e Los Angeles Lakers, Jordyn Woods, namorada do pivô veio a público para agradecer por todas as mensagens de carinho que recebeu, revelando os motivos reais por conta da ausência do jogador no duelo contra o Warriors.

“Obrigada por todas as orações e preocupação de vocês. Eu tive que enterrar uma das pessoas mais próximas de mim. Ela perdeu a batalha contra o câncer de mama. A vida nem sempre é justa”, lamentou Woods.

Em entrevista ao jornal The New York Post, Karl-Anthony Towns não falou diretamente sobre as informações falsas, mas garantiu que realmente precisava se ausentar e estar ao lado da namorada no momento difícil.

“Esse é um daqueles momentos em que você tem que estar presente. Então, é muito difícil. Foi um momento terrível, e eu tinha que estar lá, tanto para a minha família como para as filhas dela”, explicou o astro.

O pivô retornou às quadras no duelo com Los Angeles na última quinta, mas não teve um grande desempenho, anotando 12 pontos, 14 rebotes e acertando apenas três de 13 arremessos no confronto. A equipe sofreu uma virada no final do jogo e caiu na prorrogação.

Cobrança da mídia

Desde que os motivos reais sobre a ausência de Karl-Anthony Towns foram revelados, Draymond Green recebeu muitas críticas. Um dos que falou sobre isso foi o jornalista Ian Begley, que cobre a NBA para a SNY TV, com foco nas franquias de New York.

“Green jogou essa informação casualmente em sua plataforma. Ele é acompanhado por muitas pessoas, criou uma narrativa. Fazer isso sem pesquisar antes é muito irresponsável”, disparou Begley.

EJ Stewart, jornalista da WFAN, também criticou o polêmico especialista defensivo, utilizando inclusive o histórico do atleta nos últimos anos.

“Draymond Green é um palhaço absoluto. Ele passou o ano passado inteiro falando sobre como a saúde mental é importante, sobre a necessidade de ajuda que ele teve após todos os problemas sujos que ele mesmo causou. Ai a melhor resposta é inventar uma história mentirosa sobre um companheiro de profissão dessa maneira. É patético”, detonou.

Green falou

Em entrevista coletiva, o ala-pivô do Warriors foi questionado sobre o tema. Depois de admitir não saber o real motivo da ausência de Towns e ser informado por um dos jornalistas presentes, o camisa 23 esboçou um pedido de desculpas.

“Cara, é lamentável, mas foi o que eu ouvi. Foi o que me disseram e eu citei. Bem, o que posso fazer é enviar os maiores votos de melhoras possíveis. Mas o Draymond Green Show vai continuar”, concluiu.

