Draymond Green revela discussão com Karl-Anthony Towns

A tensão entre Draymond Green e Karl-Anthony Towns continua. No começo do mês, o jogador do Golden State Warriors havia dito que pivô do New York Knicks “fugiu” do jogo contra a equipe para não enfrentar Jimmy Butler, ex-colega de time no Minnesota Timberwolves. Depois, porém, foi revelado que ele estava no enterro de um familiar. No entanto, Green não se desculpou. Por isso, o novo embate entre Knicks e Warriors foi cheio de expectativa em cima dos dois.

E Green disse, em seu podcast, que eles trocaram ofensas durante a partida. “Eu disse ‘Cara, você é frouxo'”. Durante a entrevista no intervalo, um repórter perguntou para Towns sobre a situação, mas ele preferiu não responder. No entanto, ele respondeu o jogador de Golden State ainda em quadra. “Cale sua boca, você é uma put*”.

Green terminou a partida com nove pontos, quatro rebotes e três assistências. Enquanto isso, Towns teve 29 pontos e 12 rebotes. Contudo, o Warriors saiu vitorioso.

Ademais, o ala do Warriors “parabenizou” Towns pela resposta, dizendo que gostou da forma como reagiu às provocações. “Eu adorei a mentalidade dele”, disse. “Algumas coisas vão acontecer durante a temporada, e você tem que lembrar delas, pra carregar nas costas e lembrar que precisa se provar”.

“Eu odeio quando fingem que nada aconteceu. Na primeira posse, eu contra ele, eu cai no fake dele. Sabe o motivo? Eu e ele pensamos a mesma coisa. Somos nós agora, um contra um, e aí? E eu queria tanto tirar a bola dele, que cai na ameaça, sabe?”, continuou.

“Então, eu adoro isso”, disse Green. “Se Towns fosse meu companheiro de equipe, é isso que eu esperaria dele todas as noites. Se ele jogasse com essa intensidade o tempo todo, seria, então, muito mais respeitado na NBA do que é”.

Enquanto Draymond Green é conhecido por ser provocador, Karl-Anthony Towns tem uma fama de “soft“. Entretanto, desde sua chegada ao Knicks, o pivô vem mudando isso, de acordo com o próprio Green. Mas para ele, ainda precisa de mais para ser “respeitado” ao redor da liga.

O Warriors vem em grande fase na NBA, disputando a última vaga direta aos playoffs. Desde a chegada de Jimmy Butler, a equipe se tornou uma das melhores da liga. Já o Knicks enfrenta uma fase pior, com derrotas para times fortes. Contudo, a equipe deve se classificar na terceira posição da Conferência Leste.

