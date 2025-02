Draymond Green deveria ser analista ou técnico? Kevin Durant opina

Draymond Green e Kevin Durant são protagonistas de uma das maiores rivalidades da NBA. Afinal, várias pessoas apontam o ala-pivô como maior responsável pela saída do craque do Golden State Warriors. Mas, enquanto estão longe um do outro, os dois até que mantém uma relação amistosa. Tanto que o ala do Phoenix Suns opinou sobre o futuro da carreira do especialista defensiva no basquete.

“Eu acho que Draymond seria um treinador incrível nessa liga. Aliás, creio que seria um melhor treinador do que comentarista de televisão. Ele ama estar em quadra, ensinar o jogo e a natureza competitiva que envolve o esporte. Então, seria um grande treinador. E acho que, se for para a TV, ele ficará com a ‘mão coçando’ e impaciente para voltar para dentro das quatro linhas”, palpitou Durant.

Green já tem um contrato de comentarista da TNT nos EUA. Por isso, como não estava entre os participantes, fez parte da transmissão do All-Star Weekend do canal. Mas as suas análises nos playoffs passados e em seu podcast fizeram com que várias pessoas quisessem vê-lo como treinador. Ele até brincou sobre isso durante a transmissão, em uma conversa com Candace Parker, mas deixou a sua preferência clara.

Publicidade

“Golden State já me ofereceu o cargo de técnico da equipe para assumir depois que me aposentar. Você acha que não daria certo, Candace? Que eu mandaria mal? Pois acho que seria um bom treinador. O problema é que simplesmente não quero fazer isso da minha vida”, cravou o veterano ala-pivô.

Leia mais sobre Draymond Green

Polêmicas

Diferente da sugestão de Kevin Durant, Draymond Green deve fazer mais sucesso como analista do que técnico na NBA por causa de sua personalidade. Ou seja, do seu estilo falastrão e polêmico. O ala-pivô diz o que pensa e, por isso, deve ser uma figura para gerar muita repercussão. Durante o All-Star Weekend, por exemplo, o ídolo do Warriors detonou o estado do jogo da liga.

Publicidade

“Todas as posses em um jogo contra LeBron James é um movimento de xadrez. Mas isso é uma exceção. Não há muitas chances de partidas assim na liga atual, pois não é uma experiência regular. Tudo se resume a quem corre mais rápido e converte mais cestas de longa distância, então não tem substância nisso. Eu acho que o jogo está um tédio”, disparou o defensor.

Além disso, Green detonou a presença dos vencedores do Rising Stars Challenge como um dos times do Jogo das Estrelas. Ele acha que é um desrespeito não só com o jogo, mas com os all-stars eleitos. “Eu trabalhei muito para chegar ao All-Star Game. Então, agora, nós temos que ver um elenco de campeões olímpicos atuando contra um time sub-20 até 40 pontos? Isso é ridículo”, criticou.

Publicidade

Reunião

Vale lembrar que, antes da trade deadline, houve uma chance real de Durant e Green serem companheiros de time mais uma vez. O Warriors esteve em negociações para readquirir o ala, mas ele recusou o retorno. Essa questão fez com que um pouco da animosidade entre ambos viesse à tona. O ala-pivô, em síntese, disse que ignorou a recusa do ex-colega de elenco à franquia.

“Cara, sendo bem sincero, isso não me afetou em nada. Não mudou nem um pouco a minha vida, pois a decisão é dele. Eu nem comentei, então, as notícias e rumores em relação a isso. Afinal, faria isso com que razão? Não vou me preocupar com os atletas que não estão aqui. Por isso, nós só seguimos em frente”, cravou o especialista defensivo.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Publicidade

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA