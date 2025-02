Draymond Green detona críticos de Jimmy Butler

Draymond Green está em clima de amor por Jimmy Butler. Desde a chegada do ex-Miami Heat, o ídolo do Golden State Warriors rasgou elogios ao novo companheiro. Nas declarações, o camisa 23 já afirmou que o astro de 35 anos ajudou a recuperar a confiança da franquia, bem como tornou o time candidato ao título.

O comentário da vez de Green sobre Butler foi sobre os haters. Em especial no último ano, o camisa 10 de Golden State acumulou críticos por sua relação final com o Heat. O ídolo do Warriors, no entanto, garantiu que os que criticam seu novo colega de equipe são perdedores.

“Eu entendo como as pessoas podem se cansar de Jimmy Butler. Mas ele se comunica em excesso, presta atenção em cada detalhe. Então, se você não é fanático por basquete, pode se frustrar com isso. Os perdedores vão se frustrar com o jeito dele”, comentou Green.

Publicidade

De acordo com Green, Butler mostrou sua paixão pelo basquete assim que chegou. Mesmo novo no elenco, o camisa 10 já tem cobrado companheiros, questionado qualquer dúvida e mostrado a vontade em competir. Portanto, é natural que alguns não gostem.

“Jimmy se comunica demais. Ele vai falar com você, mas antes mesmo de algo acontecer. Tipo: ‘se isso acontecer, vamos fazer isso’. É um cara que presta atenção em cada detalhe. Então, consigo ver como alguém se irritar com ele. Porque a maioria deles não é de vencedores”, afirmou.

Publicidade

Leia mais!

Com Butler, o Warriors de Green venceu cinco dos últimos seis jogos. A equipe, desse modo, subiu para a nona posição do Oeste e tem feito uma escalada rumo à pós-temporada de 2025. No entanto, ainda há dúvidas em relação ao time comandado por Steve Kerr.

Draymond Green, por outro lado, acredita que Jimmy Butler era o que faltava para tirar qualquer dúvida. Com a adição do ex-Heat, o veterano deposita no Warriors o favoritismo para vencer o título da NBA nesta tmeporada.

“Acredito que temos as peças para isso. Muita gente diz: ‘ah, como ele pode falar isso. Ele ainda não fez’. Tem um monte de gente dizendo isso e como vou fazer. No entanto, já venci antes, várias e várias vezes. Eu 100% apoio, com os dois pés no chão, tudo o que eu disse. Nós vamos vencer”, completou Green.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Se inscreva, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA