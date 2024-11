Donte DiVincenzo: “Você não conhece Rudy Gobert até jogar com ele”

Donte DiVincenzo e Rudy Gobert se tornaram companheiros de elenco há pouco tempo. O ala-armador chegou ao Minnesota Timberwolves antes do início da pré-temporada e, por isso, ainda está conhecendo o novo colega. O pivô francês está nas manchetes por receber críticas constantes de ex-atletas e torcedores. Mas, pelo que o reserva viu até agora, tudo não passa de uma injustiça com um profissional e pessoa exemplar.

“Rudy é o centro do nosso sistema defensivo, então muita coisa depende dele. Mas vejo que ele tem consciência disso, pois a sua abordagem nos treinos e dia a dia é sem igual. O seu comprometimento, preparação e cuidados com o corpo são incríveis. É bem legal, certamente, observar como se prepara para os jogos. Por isso, você não o conhece até jogar ao seu lado”, garantiu o jogador de 27 anos.

Gobert tem a carreira construída no lado defensivo da quadra. Compartilha o recorde de quatro prêmios de melhor defensor do ano na NBA. Foi escolhido para o quinteto ideal de defesa por sete vezes. Já liderou, além disso, uma temporada da liga em rebotes e tocos. Mas, para DiVincenzo, quem joga ao lado do francês consegue ver como ele é impactante no ataque também.

Publicidade

“Só quando você está em quadra que começa a perceber como Rudy é grande. Eu lancei uns passes bem altos para ele no início da temporada e pensei: ‘sem chance de pegar’. Mas, de algum jeito, ele pegava e enterrava. São pequenas coisas, mas chamam a sua atenção. Aprendi que, se tornar o jogo de Rudy mais fácil, ele vai retribuir e facilitar tudo na defesa para mim”, contou o marcador de perímetro.

Leia mais sobre Rudy Gobert

Melhor da história

Vários torcedores e analistas criticam a falta de refino e brilho no jogo de Gobert. Mas a sua eficiência, até em termos ofensivos, é inegável. Ele converte mais de 60% dos seus arremessos de quadra em temporadas desde 2016. Enquanto isso, na marcação, o seu impacto fica bem mais claro nos números do que em jogadas plásticas. O francês, por isso, entende a razão de não empolgar os fãs da liga.

Publicidade

“A minha reputação na defesa é algo que não ganhei em só um jogo, de uma hora para outra. É um capital que conquistei ao longo dos anos e temporadas. A consistência é, a princípio, uma coisa tediosa. Mas foi como alcancei esse status. Então, acho que essa é uma das razões pelas quais é difícil para tantos não entenderem a minha função. Só isso”, avaliou o francês, em entrevista ao site The Athletic.

Mas, para Gobert, ganhar o respeito dos fãs não é o mais importante. Ele tem aspirações muito maiores em sua carreira. “O meu objetivo é ser o melhor defensor da história da liga. Então, quero seguir com um impacto positivo em meu time. E, com isso, colocá-lo no topo das melhores defesas da NBA. Essa é a melhor pista para indicar um marcador histórico no jogo”, concluiu.

Publicidade

Confiança

Não é só Donte DiVincenzo, aliás, que exalta o comprometimento de Rudy Gobert no dia a dia do Timberwolves. O craque Anthony Edwards é outro que, com muita admiração, acompanha a ética de trabalho do colega. Ele entende que, antes de tudo, o pivô está em quadra para defender. Mas o seu esforço para o refino ofensivo nunca deveria ser questionado. E nunca vai perder a sua confiança.

“Vocês não veem, mas Rudy está treinando bastante em seu jogo ofensivo. E existe uma diferença quando vemos que alguém se esforça por algo, pois começamos a confiar um pouco mais em sua evolução. Então, nunca vou hesitar em lhe passar a bola. Afinal, no fim das contas, não tenho razão para não ter confiança nesse cara”, destacou o astro.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Publicidade

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA