Donte DiVincenzo: “Se o Timberwolves vence jogos, todos calam a boca”

Os primeiros jogos de Donte DiVincenzo pelo Minnesota Timberwolves, certamente, não foram como esperava. O jogador teve atuações instáveis e decepcionantes, enquanto o time fazia um início de campanha abaixo do esperado. Mas, aos poucos, a equipe vai se recuperando na tabela. O ala-armador crê que a melhora de produção se baseia, antes de tudo, em não dar ouvidos aos críticos.

“Há muitos comentários externos sobre a nossa equipe. Todo mundo tem uma opinião e, com isso, quer tentar ‘dissecar’ o que ocorre em nosso vestiário. Mas a verdade é que vocês podem falar o quanto quiserem. Os céticos sempre vão falar o que vier a suas cabeças. Mas, se vencermos os jogos, todos calam a boca. É simples assim”, disparou o ex-jogador do New York Knicks.

O Timberwolves venceu os seus últimos três jogos e, assim, subiu na classificação do Oeste. A equipe está prestes a entrar na zona de play-in da conferência. Mas é preciso lembrar que os rumores sobre o clima interno começaram com as declarações fortes de Anthony Edwards após derrotas. DiVincenzo crava que o elenco, depois de abalos, está fechado agora.

Publicidade

“Nós não estamos preocupados com o que dizem por aí. A gente deixa o falatório com vocês, pois estamos focados aqui dentro. O nosso foco é em manter a união enquanto enfrentamos as adversidades. E conquistar as vitórias. É o que disse antes: se ganharmos, todo mundo fica quieto. E, mais do que isso, a energia do time melhora”, garantiu o ala-armador.

Leia mais sobre o Minnesota Timberwolves

Sem pensar

Está claro que os bons jogos de Donte DiVincenzo têm um impacto direto nos resultados do Timberwolves. O time venceu oito das 12 partidas em que ele anotou nove pontos ou mais, por exemplo. Foram sete vitórias em dez jogos quando converte, no mínimo, três arremessos de longa distância. Por isso, Rudy Gobert aposta que a melhor versão do ala-armador ainda está “presa” dentro de si.

Publicidade

“Eu sempre digo para Donte, antes de tudo, parar de pensar demais antes de tomar as decisões e fazer os lances. Ele é um jogador muito bom, então, se estiver aberto, só arremesse. Sem hesitar. E, caso não esteja livre, ataque. Afinal, esse cara sabe jogar basquete. A gente confia em sua capacidade dentro de quadra”, aconselhou o pivô francês.

Para Gobert, a alta de produção de DiVincenzo reflete um jogador que está bem mais inserido ao novo time. “Donte tem sido ótimo nos últimos jogos, pois está mais ‘solto’ e focado em integrar-se ao nosso sistema defensivo. Enquanto isso, no ataque, só faz as jogadas certas para que cada companheiro cresça”, concluiu.

Publicidade

Marcação

As três vitórias seguidas foram o reencontro do Timberwolves com a sua principal virtude: a defesa. O time limitou os rivais – Lakers e Clippers – a uma média de 84 pontos por jogo. A dupla angelina somada converteu menos de 40% dos arremessos de quadra e 27% das tentativas de três pontos. DiVincenzo chegou há pouco tempo, mas já entendeu que esse é o caminho para o Twolves voltar ao topo do Oeste.

“Esse é o tipo de defesa que queremos praticar, mas é um processo. Afinal, estamos nos entrosando e adquirindo consistência ainda. Uma coisa é defender bem hoje. Outra, bem diferente, é defender em alto nível todas as noites. Mas sabemos do que somos capazes nesse lado da quadra. Mesmo que os nossos arremessos não estejam caindo, sempre vamos poder ganhar jogos na marcação”, finalizou o ala-armador.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Publicidade

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA