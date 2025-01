“Donovan Mitchell precisa ser considerado para MVP da NBA”, cobra Georges Niang

O Cleveland Cavaliers é a grande surpresa da temporada até agora, com 31 vitórias em 35 jogos. Mas, mesmo assim, Donovan Mitchell não se tornou um nome comentado na NBA quando se discute o prêmio de MVP da liga. Uma grande injustiça, aliás, na visão do colega Georges Niang. O experiente ala crê que o astro tem que ser um dos fortes candidatos ao prêmio.

“Donovan, antes de tudo, precisa estar nas conversas para MVP da temporada. Eu sei que as suas médias e volume ofensivo diminuíram nessa campanha, mas o índice de acerto de arremessos nunca foi tão alto. Esse sacrifício deveria ser premiado. E, mais do que isso, ele é o ‘motor’ do nosso time. O seu impacto em nossas vitórias é claro”, elogiou o veterano, em entrevista ao site RG.

Houve um momento em que se temeu que Mitchell pudesse não estar no Cavaliers em 2025. Afinal, nos últimos tempos, vários rumores sinalizavam que ele não gostava de Cleveland. É fato que Ohio não era um dos destinos favoritos do ala-armador quando pediu para sair do Utah Jazz. Niang, no entanto, garante que tudo não passou de especulações e nunca houve risco real do craque ir embora.

“Os torcedores podem respirar aliviados mesmo, pois Donovan está aqui para ficar. Ele assinou contrato em longo prazo, mas, acima de tudo, considera que Cleveland é a sua casa. Foi ele quem ligou para me recrutar para jogar aqui, assim como Max [Strus]. Eu posso dizer que, quando o seu astro quer trazer outros atletas, é um ótimo sinal. Isso cria um ambiente especial”, garantiu o ala de 31 anos.

Números

Os números de Mitchell, a princípio, tiveram um declínio em relação à última temporada. Na comparação, ele registra menor média de pontos (23,3), rebotes (4,4), assistências (4,6), arremessos (18,0) e minutos (31,3). Mas tudo isso pode refletir a dominância do Cavaliers na temporada. A equipe venceu os adversários na temporada, por enquanto, por diferença de 11,8 pontos por partida. É a segunda maior marca da liga.

“Jogar menos minutos é a grande diferença para mim em relação aos anos anteriores. Mas vencer sempre vai ser o mais importante e resolve qualquer dúvida. Precisei me adaptar, pois não estava acostumado a não ser tão participativo em quadra. Temos tanto talento nesse time, no entanto, que não há do que reclamar. É muito fácil entender isso”, contou o ala-armador.

Mitchell sabe que, como líder do time, o seu impacto vai além das quadras. Então, quer ser a referência e exemplo que um dia teve para extrair o melhor dos seus colegas. “Eu acho que os veteranos em Utah tiveram um impacto grande em meu sucesso. Eles me ajudaram a ser o que sou hoje. Por isso, estou tentando ser o mesmo para os jovens desse elenco”, revelou.

Fora do radar

O Cavaliers tornou-se o primeiro time desde o Golden State Warriors (2016) a vencer 30 jogos antes de perder cinco em uma campanha. Aliás, é só a oitava equipe da história a atingir essa marca. Então, é quase impossível não pensar que Donovan Mitchell poderia receber mais atenção para o prêmio de MVP da temporada da NBA. O atleta só é o oitavo colocado, por exemplo, no ranking semanal do site oficial da liga.

Hoje, Mitchell está atrás na lista de Karl-Anthony Towns (Knicks), Luka Doncic (Mavericks), Victor Wembanyama (Spurs), Jayson Tatum (Celtics), Giannis Antetokounmpo (Bucks), Shai Gilgeous-Alexander (Thunder) e Nikola Jokic (Nuggets).

